Android 14 má závažnú chybu! Používatelia prichádzajú o dáta

S inštaláciou najnovšej verzie OS Android 14, by ste mali asi ešte chvíľu počkať.

Používatelia smartfónov Google Pixel s najnovšou verziou mobilného operačného systému Android 14 hlásia nemilý problém. Tým je strata používateľských údajov, ale aj nemožnosť používania zariadenia. Čo je jadrom problému? Operačný systém Android umožňuje používanie smartfónu viacerými osobami. To znamená, že OS umožňuje vytvorenie viacerých používateľských účtov, medzi ktorými sa môžete prepínať. Každý používateľ má vyhradenú určitú časť priestoru pre aplikácie a dáta. Nová verzia Androidu 14 trpí chybou, vďaka ktorej používatelia prichádzajú o dáta, pričom dochádza aj k pádu systému, formou "zaseknutia" sa v slučke nekonečných reštartov. Používatelia hlásia taktiež pchyby s nemožnosťou ukladať dáta na úložisko, ako napríklad fotografie.

Tvorca operačného systému o chybe vie. Chyba spočiatku patrila do kategórie P2, teda ide o závadu strednej závažnosti. S rastúcim počtom hlásení sa závada systému presunula až do kategórie P0 - najvyššia priorita. Systémová chyba je tak závažná, že používatelia sa nevedia dostať k svojim dátam ani cez pripojenie smartfónu k počítaču. Uložené dáta nie sú čitateľné ani cez tento spôsob pripojenia. Americká spoločnosť Google medzičasom vydala vyhlásenie, podľa ktorého vývojári aktívne pracujú na odstránení závady. V čase písania novinky bola vydaná aktualizácia formou Google Play služieb, ktorá má zabrániť vzniku chyby na ďalších zariadeniach. Spoločnosť má zároveň pracovať na aktualizácii, ktorá umožní opätovný prístup k uloženým dátam bez potreby resetovania zariadenia do továrenských nastavení. Bohužiaľ, presný dátum uvoľnenia aktualizácie zatiaľ nie je známy.

Zdroj: Techspot,