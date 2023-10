ChromeOS má byť bez prehliadača Chrome

ChromeOS bez Chrome? Plánuje Google nahradiť prehliadač iným?

K operačnému systému ChromeOS neodmysliteľne patrí internetový prehliadač Chrome. Lenže už dlhšiu dobu si fanúšikovia systému všímajú v kóde zmienky o prehliadači s názvom "Lacros". Ten by mal podľa odhadov nahradiť doteraz používaný Chrome. Spoločnosť Google by mala na tejto zmene pracovať od roku 2020. Objavili sa totiž predpoklady, že k zavedeniu "Lacrosu" by malo dôjsť s verziou ChromeOS 116. V prípade, že vlastníte Chromebook, môžete u staršej verzii systému povoliť dve experimentálne položky. Nová verzia systému má byť už blízko vydania, takže bude len otázkou času, kedy dôjde k náhrade Chrome-u za Lacros.

Čo je teda internetový prehliadač Lacros? Je to v podstate prehliadač Chrome, ktorý má pridanú podporu technológie Wayland. Inak povedané, je to vetva prehliadača "Chrome for Linux". Podľa dokumentácie spoločnosti Google, by malo byť používanie Lacros-u na rovnakej úrovni, ako so s aktuálnym prehliadačom. Tvorca systému sa rozhodol pre tento krok údajne kvôli lepšej a ľahšej aktualizácii prehliadača. Teraz je potrebné pre aktualizáciu prehliadača vykonať aj aktualizáciu celého systému, čo býva väčšinou náročný proces, ale aj málo efektívny, ak má byť objektom aktualizácie len prehliadač. Vďaka tomu kroku bude môcť spoločnosť Google doručovať opravy pre Chrome oveľa rýchlejšie, vďaka čomu bude prehliadanie internetu bezpečnejšie.

Zdroj: Techspot,