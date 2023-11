Čína obmedzuje vývoz tejto dôležitej suroviny!

Technologicko-obchodná vojna medzi USA a Čínou naďalej pokračuje.

Obchodná a technologická vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínskou ľudovou republikou stále trvá a nikto nevie povedať, kedy skončí. USA sa rozhodli postupne uvaľovať sankcie, ktoré majú obmedziť technologický pokrok Číny. Čína pre zmenu začala obmedzovať vývoz surovín potrebných na výrobu čipov, ale po novom aj grafit. Čínska vláda sa totiž rozhodla reagovať na nedávne sankcie odpoveďou vo forme obmedzenia vývozu až troch druhov grafitu, ktoré sú vedené ako "položky s dvojakým použitím". Ide o grafit, ktorý môže byť použitý aj na armádne účely. Napriek tomu tamojšia vláda umožní udelenie výnimiek na vývoz tejto suroviny.

Obmedzenie vývozu nie je mierené na určitú krajinu. To znamená, že nové sankcie sa týkajú celého sveta. Dá sa však predpokladať, že na toto obmedzenie zareagujú USA novými sankciami, napríklad v podobe obmedzenia použitia čínskych batérii, ktoré sa osádzajú do elektromobilov. To by mohlo spôsobiť problémy napríklad čínskej pobočke automobilovej spoločnosti Tesla, ktorá tam má svoju továreň.

Čína patrí medzi najväčších producentov grafitu na svete, pričom jej patrí až 64% trhu v tomto odvetí. Táto krajina je schopná umelo produkovať grafit vo veľmi vysokej čistote, ktorý je možné použiť na výrobu autobatérií, ktoré sa používajú v elektromobiloch. Podľa agentúry Reuters, dopyt po grafite bude naďalej rásť. Len za tento rok sa má spotrebovať približne 770 000 ton a do roku 2033 sa má jeho spotreba až strojnásobiť.

Zdroj: Techspot,