Empire of the Ants - hra, ktorá vám ukáže život mravcov

Aké je to viesť kolóniu mravcov za dosiahnutím cieľa? To sa už možno onedlho dozvieme.

Hráči sa môžu tešiť na vcelku originálnu RTS hru zo sveta mravcov - Empire of the Ants. Svet mravcov nás vždy dokáže prekvapiť a o to sa bude snažiť aj táto hra, za ktorou stojí vývojárske štúdio - Tower Five a vydavateľ - Microids. To, ako Impérium mravcov bude vyzerať nám ukazuje nedávno zverejnený trailer. Podľa ukážky sa môžeme tešiť na fotorealistickú grafiku. To sa vývojárom podarilo docieliť pomocou Unreal Engine 5, ktorý je vyvíjaný spoločnosťou Epic Games. Video nám ďalej ukazuje, ako budete ovládať stovky mravcov, či plánovať taktiku pre dosiahnutie cieľa. Taktiež si môžete všimnúť, že herné štúdio myslelo aj na iné detaily, ako napríklad škvrny na podlahe, či detailne spracované kamene.

Okrem ovládania armády zloženej z mravcov sa podľa tvorcu môžeme tešiť aj na menšiu RPG časť v rámci hry. Budete sa tam snažiť plniť rôzne menšiu úlohy. Herné štúdio sa snažilo optimalizovať plnenie úloh podľa schopností hráča. To znamená, že hráč si môže meniť obtiažnosť v rámci jednotlivých úrovní. Pri plánovaní stratégie, ako dosiahnuť cieľ, budete musieť počítať so striedaním dňa a noci. Bohužiaľ zatiaľ nie je známy presný dátum spustenia predaja hry. Predpokladá sa, že hra by sa mohla začať predávať niekedy počas roka 2024. Empire of the Ants má byť dostupné na PC platforme, pravdepodobne aj Microsoft Xbox X a S a spomínajú sa aj ďalšie herné konzoly, no bohužiaľ nie menovite.

Zdroj: Engadget,