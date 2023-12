Google Disk stráca súbory! Tento stav trvá už niekoľko mesiacov

Používatelia hlásia stratu súborov.

Cloudové úložiská sú brané ako bezpečné miesto pre zálohu súborov. Pravdepodobne tomu tak nie je. Svoje by o tom v súčasnosti mohla "rozprávať" spoločnosť Google. Používatelia služby Disk (Drive) totiž už niekoľko mesiacov hlásia problémy so stratou súborov, ku ktorým sa nevedia dostať. Niektorí z používateľov vďaka tejto neznámej chybe prišli o niekoľko mesiacov svojej práce. Veľkou komplikáciou na celom prípade je to, že ani prevádzkovateľ služby nevie, čo sa vlastne deje a medzičasom vydal vyhlásenie, v ktorom používateľom odporúča vytvárať si lokálne zálohy. Používatelia nemajú odstraňovať kritické súbory v rámci cloudového disku.

Niekoľko používateľov sa pokúšalo vrátiť stratené súbory pomocou vstavaného nástroja služby - Obnovy. Bohužiaľ nepochodili, nakoľko táto funkcia dokáže obnoviť len zmazané súbory. Používatelia, ktorí sa rozhodli kontaktovať podporu spoločnosti Google taktiež nepochodili. Vyjadrenie podpory bolo, že im v súčasnosti nevedia s obnovou pomôcť. Objavil sa ale jeden používateľ, ktorý sa rozhodol zariskovať a obnoviť súbory z vyrovnávacej pamäte služby. Tu treba dodať, že nejde o oficiálne schválený postup spoločnosti Google a riskujete úplnú stratu súborov. Ak sa teda rozhodnete postupovať podľa návodu používateľa služby, riskujete nenávratnú stratu údajov.

Postup:

Odinštalujte program Google Disk z počítača Následne nainštalujte staršie vydanie služby - verzia 82, prípadne 83 Deaktivujte automatickú aktualizáciu programu a dve naplánované úlohy Keď Google Disk nebude spustený, prejdite do priečinka s dlhým číslom v časti Údaje používateľa (AppData - Google - DiskFS) Tam nájdite priečinok "Zálohy" Presunte jeho obsah do primárneho priečinka služby Reštartujte službu Google Disk Vykonajte zálohu hlavného priečinka Povoľte aktualizáciu programu Počkajte na vykonanie všetkých úkonov Pomocou zálohy prepíšte priečinok na disku

Bohužiaľ, ide o stále neoverený postup a odporúča sa počkať na oficiálne pokyny spoločnosti Google

Zdroj: Techspot,