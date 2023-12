Google má pracovať na novej funkcii pre OS Android

Google sa malo tento krát inšpirovať u juhokórejského výrobcu smartfónov.

Každý sa minimálne aspoň raz stretol s tým, že musel dať svoj smartfón do servisu. To často znamená resetovanie smartfónu do továrenských nastavení, aby technik náhodou nevidel, čo všetko máte v zariadení uložené. Samozrejme reset sa robí aj preto, aby ste neprezrádzali svoje prístupové heslo. Bez tohto úkonu by technik nevedel otestovať vášho "miláčika" po oprave. Uľahčiť prácu servisu, ale aj vám sa rozhodla juhokórejská spoločnosť Samsung a preto vytvorila špeciálny "Režim údržby" pre svoje smartfóny. Táto funkcia umožní servisnému technikovi prístup do zariadenia bez toho, aby narušil vaše súkromie a vy sa vyhnete resetu zariadenia. Opravca smartfónu sa po spustení tohto režimul0

dostane do systému, ktorý ako keby bol čisto nainštalovaný, vďaka čomu môže vykonať všetky potrebné testy pred jeho expedovaním.

To sa zapáčilo aj tvorcovi operačného systému Android. Technologický gigant má preto pracovať na "Režime opravy". Nova funkcia sa má už onedlho dostať do skorých zostáv operačného systému Android, presnejšie AOSP (Android Open-Source Project). Ide o verziu systému, ku ktorému majú prístup výrobcovia smartfónov, ale aj komunitní vývojári. Treba však dodať, že bude záležať na spoločnostiach vyrábajúcich zariadenia, či sa rozhodnú túto funkciu implementovať do svojich upravených systémov, prípadne prídu so svojim riešením. Novinka sa už má dostávať do zostavení A14 QPR1, teda beta verzií systému určeného pre smartfóny Google Pixel. Ostré nasadenie novinky je zatiaľ otázne, no dá sa predpokladať jej skoré uvoľnenie.

Zdroj: GSMArena,