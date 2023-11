Google umožní generovať obrázky priamo vo vyhľadávači

Pre zapnutie tejto funkcie musíte vykonať niekoľko krokov.

Ak chcete využívať služby umelej inteligencie, väčšinou pre to musíte navštíviť špecializované webové stránky. Musíte tak urobiť v prípade, ak si chcete písať s ChatGPT, alebo Bardom, prípadne vygenerovať obrázok pomocou Dall-e. Pre uľahčenie prístupu sa americká spoločnosť Google, stojaca za vývojom umelej inteligencie - Bard rozhodla zapracovať na jej sprístupnení čo najväčšiemu počtu používateľov. Tentokrát nepôjde o Barda, ale len o generátor obrázkov, ktorý môžete používať priamo z webovej stránky google.com. Preto, aby ste mohli túto novú funkciu používať, musíte sa prihlásiť do služby Search Generative Experience (SGE). Funkciu je možné používať odo dňa 12.10.2023, na ktorý pripadajú pravidelné štvrtkové aktualizácie.

Technologický gigant sa rozhodol spojiť so spoločnosťou vyvíjajúcou AI - Imagen text-to-picture. Ak sa teda chcete zapojiť do programu SGE, musíte sa prihlásiť do Google Labs, kde sa predmetná funkcia zapína. Nemali by ste ale mať priveľké očakávania, nakoľko umelá inteligencia je stále vo vývoji a občas sa jej podarí zobraziť aj "halucinácie", prípadne iné nepresnosti. Bohužiaľ, je tu ďalšie sklamanie,pretože pre využívanie novej funkcie sa musíte nachádzať na území Spojených štátov amerických. Taktiež musíte mať nad 18 rokov. Umelá inteligencia má zavedené určité obmedzenia, ako napríklad žiadne vytváranie foto-realistických ľudí a tvárí, no ak chcete vytvoriť realisticky vyzerajúce jedlo, v tom nebude žiaden problém.

Zdroj: Engadget, blog.google.com,