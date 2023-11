Hasbro verí, že Microsoft nájde staré Transformers hry v archívoch

Hasbro dúfa, že po akvizícii Activisionu sa Microsoftu podarí objaviť v archívoch staré Transformers hry.

Veľká časť konkurencie v hernom priemysle sa obáva akvizície spoločnosti Activision Blizzard Microsoftom. Napriek tomu sa nájdu aj také firmy, ktoré túto aktivitu uvítali. Jednou z takých je napríklad spoločnosť Hasbro, ktorá sa zaoberá výrobou hračiek. Výrobca hračiek verí, že po tom, ako bude ukončený obchod medzi oboma spoločnosťami, tak sa Microsoftu podarí nájsť v archívoch staré Transformers hry. Hračkársky gigant verí, že by tieto hry na motívy Tranformerov mohli byť pridané do predplatného Xbox Game Pass.

Výrobca hračiek kedysi veľmi úzko spolupracoval s hernou spoločnosťou Activision, až do vypršania zmluvy v roku 2017. Následne boli všetky hry, ktoré vznikli touto spoluprácou odstránené napríklad z hernej platformy Steam. Lenže na tohtoročnom Comic-Cone v San Diegu padla otázka z publika, čo bude s týmito starými hrami. Predstavitelia spoločnosti Hasbro na to odpovedali, že firma Activision Blizzard netuší, kde by mohli byť archivačné disky s hrami uložené.

Napriek tejto "kauze" sa hráči môžu tešiť na vydanie hernej série Transformes: Fall of Cybertron. Hasbro dodáva, že sa im pomerne dobre darí aj so zhromažďovaním herného obsah týkajúceho sa hry Transformers: War of Cybertron. Hráči hier dúfajú, že po ukončení akvizície by mohla spoločnosť Microsoft vytvoriť ďalšie pokračovanie RTS hry StarCraft.

Zdroj: Techspot,