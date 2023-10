India predstavila svoje plány v rámci dobýjania vesmíru

India sa chce pridať k ďalším vesmírnym veľmociam.

India posledné roky zintezívnila svoj vesmírny program. Vďaka tomu nedávno pristála na južnom póle mesiaca, či vyslala sondu k Slnku, lenže lety do vesmíru s astronautmi je už vcelku "iná káva". Zdá sa, že vláda, ale aj indická vesmírna agentúra sú odhodlané pokračovať ďalej v nastolenom tempe. Podľa nedávneho vyjadrenia indického premiéra - Narendra Modiho chce ich krajina už v roku 2025 uskutočniť prvý let s človekom do vesmíru. Krajina má samozrejme aj oveľa smelšie plány. Ukážkový let novo-vyvýjaného modulu - Crew Escape System je naplánovaný akurát na dnešný dátum. India chce v neskoršom období vyslať do vesmíru svoju testovaciu raketu bez ľudskej posádky ešte najmenej trikrát.

Vesmírna agentúra má pláne vykonať minimálne 20 testov, kým pošle do vesmíru raketu s ľudskou posádkou. Tam ale plány nekončia a do roku 2035 chce mať India na orbite svoju vesmírnu stanicu - Bharatiya Antariksha. V 2040 by sa mali už prví indickí astronauti prechádzať po Mesiaci. Indický premiér taktiež vyjadril snahu dostať svojich astronautov na Mars, teda započať aj medziplanetárne misie. Už by mal aktívne prebiehať vývoj orbiteru s názvom Venus, ale aj pristávacieho modulu, vďaka ktorému pristanú astronauti na Marse.

Zdroj: Engadget,