Kam sa stratila takmer stovka hviezd? Vedci to nevedia

Vesmír je miestom plným záhad, na ktoré doteraz nemáme odpovede.

Pomerne nedávno sme vás informovali o záhade troch stratených hviezd, lenže to nie sú všetky. Na nočnej oblohe chýba oveľa väčší počet hviezd a vedci nevedia prečo sa to deje a kam sa stratili. V roku 2019 vznikol projekt - Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations (VASCO), ktorý si dal za cieľ skatalogizovať všetky záhadne stratené hviezdy. Katalogizovanie sa zameralo na posledných 70 rokov. Výskumníci pracne porovnávali snímky od roku 1949 vytvorené americkými námornými observatóriami s fotografiami, ktoré vznikli v rámci projektu Pan-STARRS medzi rokmi 2010 až 2014.

Softvér, ktorým si vedci pomáhali objavil až 150 000 zmiznutých objektov. Výskumníci následne tieto označené objekty porovnali s ďalšími súbormi, na čo sa im podarilo výber zúžiť "len" na 24 000 objektov. Následne tieto hviezdy jednu za druhou skontrolovali, aby odhalili prípadné chyby, teda či sa jednalo o závadu fotoaparátu, alebo samotnej snímky. Na konci kontroly sa dostali až k stovke chýbajúcich hviezd, ktoré sa podeli nevedno kam.

Výskumníci sa pokúšali nájsť vysvetlenie, ale ani jedno z nich nie je úplne presvedčivé. Medzi vysvetlenia patrí napríklad, že hviezdy sa mohli premeniť na čierne diery bez toho, aby si prešli štádiom supernovy. Bohužiaľ šanca tohto prechodu je veľmi malá a to až 1 ku 90 000 000, čím sa teda nedá vysvetliť stovka zmiznutých hviezd. Následná revízia projektu stanovila mieru neúspešnej detekcie supernov až na 1 ku 600 000 000. Vedci ešte predpokladajú. že tieto objekty môžu byť napríklad blízke asteroidy, ktoré mohli byť mylne pokladané za hviezdy. Medzi ďalšie teórie, s ktorými vedci skúšajú vysvetliť zmiznutie "stovky" patria ešte gravitačné šošovky, krátke záblesky svetla.

Vedci však majú ešte jednu zaujímavú teóriu, podľa ktorej za záhadným zmiznutím môže byť vznik "Dysonových sfér". Bohužiaľ ani táto teória sa neosvedčila a tak stále zostáva záhada zmiznutej "stovky" nevyriešená.

