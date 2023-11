Kauza taviacich sa konektorov GPU Nvidia RTX 4090 ani po roku neutícha

Najdrahšia grafická karta zo série RTX 40, stále spôsobuje svojim používateľom problémy.

Výrobca grafických kariet - Nvidia musí stále zápasiť s pomerne záhadnou kauzou týkajúcou sa taviaceho napájacieho konektoru 12VHPWR. Ten už nemalému počtu majiteľov grafickej karty Nvidia RTX 4090 spôsobil vrásky na čele. Na začiatku kauzy sa firma bránila tým, že konektor je bezchybný a chyba je na strane používateľov, ktorí ho nezapojili správne a preto malo dôjsť jej poškodeniu. Následne sa objavil názor, podľa ktorého je na vine práve zmienený konektor. Na konektor sa pozrela spoločnosť NorthridgeFix, ktorá tvrdenia Nvidia vyvrátila. Následne korektor prešiel v tichosti revíziou a nemal by už spôsobovať problémy. Treba zároveň dodať, že najviac problémov s taviacim sa konektorom vzniklo pri použití redukcie pre zapojenie do ATX 2.0 zdroja. Nvidia sa rozhodla použiť nový typ konektoru - 12VHPWR, ktorý je plne kompatibilný so zdrojmi - ATX 3.0.

Nový prípad "vyhorenia" konektoru sa mal udiať v Nemecku, na ktorý poukázal majiteľ GPU RTX 4090 vyrábaný spoločnosťou Asus. Dodávky predmetnej karty zo Spojených štátov amerických boli pred rokom pomerne komplikované. Majiteľ grafickej karty sa rozhodol o svoj zážitok podeliť na fóre Reddit, kde vystupuje pod prezývkou Byogore. Podľa jeho slov sa karta rozhodla "dať zbohom" po približne roku používania. Používatelia sa majiteľa karty samozrejme automaticky pýtali, či bola karta dobre zapojená, na čo odpovedal jednoznačne - áno. Inak by karta "umrela" oveľa skorej. K roztaveniu napájacieho konektora 12VHPWP malo dôjsť počas hrania hry Battlefield 2042, kedy mala obrazovka stmavnúť. Následne sa mal počítač reštartovať, na čo mala ešte chvíľu fungovať, ale bolo už cítiť pach spáleného plastu.

Spoločnosť Asus sa v tomto prípade zachovala empaticky a ponúkla majiteľovi poškodenej GPU RTX 4090 upgrade na novú kartu Strix, alebo vrátenie peňazí.

Zdroj: Techspot,