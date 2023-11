Kúpi Disney hernú spoločnosť EA?

Manažéri spoločnosti Disney by radi mali pod sebou niektorého z herných tvorcov.

Filmový gigant Disney už niekoľko rokov licencuje herným spoločnostiam svoje značky. To sa zatiaľ javí ako úspešná stratégia, hlavne v prípade značky Star Wars. Popritom gigant úspešne nakúpil známe značky, ako napríklad - Marvel, LucasFilm, ale aj 21st Century Fox, no pod krídlami filmovej spoločnosti stále chýba herné štúdio. Aspoň to si myslia manažéri. Tí majú totiž vyvíjať "tlaky" na generálneho riaditeľa - Boba Igera, ktorý nemá byť týmto nápadom úplne nadšený. Podľa vedenia spoločnosti Disney sa javí ako najlepšia voľba pre akvizíciu herné štúdio Electronic Arts (EA), nakoľko obe firmy spolupracujú už dlhé roky na rôznych herných tituloch z prostredia Star Wars, ale aj Marvelu.

Kúpa EA nie je nereálna. Nie raz sa totiž objavili informácie o tom, že by sa spoločnosť rada priklonila pod krídla väčšieho giganta. Údajne už mali prebehnúť neoficiálne rokovania so spoločnosťami CBS Universal, Amazon, ale aj Apple. Snaha vedenia EA získať finančnú stabilitu, ale aj nové investície je teda veľká. Zatiaľ sa ale nikto z veľkých hráčov nemá k činu, preto je osud hernej spoločnosti nejasný. Napriek snahe Disney kúpiť herné štúdio, zatiaľ stále prebieha licencovanie značiek, na základe ktorých vznikajú hry. Samozrejme EA nie je jediná spoločnosť tvoriaca hry na základe Disney predlôh. Napríklad gigant Sony a Insomniac vydajú už onedlho tretie pokračovanie Spider-mana. Insomniac pracuje na hre Wolverine a spoločnosť Microsoft pripravuje titul z prostredia Indiana Jonesa.

Zdroj: Techspot,