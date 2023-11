Lenovo predstavilo pre hráčov novinky!

Slovenskí hráči si už onedlho môžu kúpiť zaujímavé herné novinky od spoločnosti Lenovo.

Spoločnosť Lenovo predstavuje pre hráčov zaujímavé novinky, ktoré si už onedlho budú môcť zakúpiť. Spoločnosť sa v tomto prípade zamerala na mobilitu. Hráči sa tak môžu tešiť na nový notebook v rámci série Legion, prenosnú hernú konzolu a špeciálne hráčske okuliare.

Prvou novinkou je herný notebook Lenovo Legion 9i, ktorý prichádza na trh ako prvý na svete s kvapalinovým chladením. Vďaka tomu bude hranie aj graficky náročných hier stále príjemným zážitkom. Spoločnosť Lenovo integrovala do Legionu 9i umelú inteligenciu, ktorá má zabezpečovať efektívne chladenie. Výnimočnosť notebooku podčiarkuje aj jeho spracovanie. Výrobca siahol po špeciálne skladaných uhlíkových vláknach, ktoré tvoria šasi Legionu 9i. Vďaka tejto technológii je každý notebook z tejto série originálny svojim vzhľadom. Čo určite oceníte je nemalá "úspora" na váhe, vďaka použitým uhlíkovým vláknam. Notebook Lenovo Legion 9i váži len 2,56 kg.

Výkon bude mať na starosti procesor Intel Core i9 13980HX, ktorému sekunduje až 32, alebo 64 GB RAM a maximálne 2 TB úložisko pre dáta. Po hernej stránke sa môžete tešiť na grafickú kartu Nvidia RTX 4090 v desktopovej verzii.

Druhá novinka je zameraná na ľudí, ktorí si chcú zahrať svoje obľúbené hry aj na cestách a je ňou prenosná herná konzola Lenovo Legion Go! Jedná sa o 8,8-palcovú hernú konzolu, určenú na cesty, ale aj v pohodlí domova, keď sa vám nechce sedieť za počítačom alebo televízorom. Napriek kompaktnej veľkosti je konzola Legion Go hernou mašinou. Spoločnosť Lenovo v tomto prípade siahla po procesore AMD Ryzen Z1 Extreme s GPU RDNA, ktorému sekunduje 16 GB RAM a 256 GB, 512 GB, alebo až 1 TB vnútorné úložisko. To je zároveň možné rozšíriť pamäťovou kartou až do veľkosti 2 TB.

Napájanie konzoly má na starosti 49,2 WHr batéria a odnímateľné herné ovládače majú svoju integrovanú batériu v kapacite 900 mAh. Výrobca konzoly myslel aj na zamedzenie jej prehrievania, čo znamená integrovanie aktívneho chladenia. Konzola Lenovo Legion Go používa ako hlavný operačný systém Microsoft Windows 11, vďaka čomu si môžete nainštalovať hry z rôznych herných platforiem.

Poslednou novinkou sú herné okuliare Lenovo Legion, ktoré vás vtiahnu do sveta virtuálnej reality! Okuliare vám budú zobrazovať obsah z hernej konzoly Lenovo Legion GO, alebo vášho smartfónu vďaka použitiu USB-C konektoru, ktorý slúži aj na ich napájanie. Zobrazovanie má na starosti micro-OLED technológia s FullHD rozlíšením pre každé oko. Spoločnosť Lenovo myslela aj na rôzne hrúbky nosov a pripravila v rámci balenia až tri druhy násad, pre zabezpečenie čo najväčšieho pohodlia počas hrania, či pozerania filmov.

