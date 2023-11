Microsoft aktualizoval podmienky používania jej služieb. Vaše údaje chce použiť na trénovanie AI!

Proti tomuto plánu technologického giganta sa ozvala Mozilla.

Umelá inteligencia "zažíva" veľký rast a získava na popularite čoraz viac. Na jej úspech sa snaží nadviazať nemálo firiem. Jednou z takých je aj spoločnosť Microsoft, ktorá investovala nemalé financie do tvorcu AI ChatGPT - openAI. Vývojár operačného systému Windows chce integrovať umelú inteligenciu takmer do všetkých svojich produktov, lenže to znamená aj jej neustále vylepšovanie. To si vyžaduje stály prísun informácií, s ktorými má AI pracovať. Syntetické údaje prestávajú byť postupne dostačujúce a preto sa rozhodla spoločnosť Microsoft aktualizovať podmienky používania jej služieb, aby mohla trénovať AI na údajoch získaných svojimi používateľmi. Tu zároveň vzniká "kameň úrazu". Firma síce definuje, na čo budú údaje použité, ale podmienky sú pomerne náročné na pochopenie.

Voči tomu sa ozvala spoločnosť Mozilla, ktorá stojí za vývojom internetového vyhľadávača Firefox. Tá vytvorila petíciu "X" proti novej sekcii v podmienkach používania služieb technologického giganta, týkajúce sa umelej inteligencie. Podmienky sú totiž ťažko pochopiteľné aj právnikom a ďalším odborníkom. Vďaka tomu sa nové podmienky javia ako nejasné a ich zámer je otázny. Experti zároveň vyzvali spoločnosť Microsoft o bližšiu špecifikáciu jej nových podmienok týkajúcich sa trénovania umelej inteligencia z používateľských dát. Ostáva už len veriť, že sa spoločnosť z Redmotnu rozhodne zaoberať touto petíciou.

V prípade, že sa chcete zapojiť do petície, môžete tak vykonať cez tento odkaz.

Zdroj: Techspot,