Modderom sa podarilo upraviť Steam Deck! Neuveríte, aké veľké má úložisko!

Hry sú čoraz viac náročnejšie na kapacitu úložiska. Modderi upravili konzolu tak, že problém s úložiskom sa tak skoro neobjaví.

Prenosná herná konzola Steam Deck je stále pôsobivým kusom hardwareu, lákajúci modderov na jeho dodatočné úpravy. Najlepšie vybavená verzia tejto konzoly je vybavená 512 GB NVMe SSD diskom. To bohužiaľ stále môže byť málo, nakoľko moderné hry sú schopné "odkúsnuť" si 100 GB, ale aj 200 GB miesta z vašej kapacity. Vďaka tomu si už veľa hier len tak ľahko nenainštalujete. Samozrejme môžete "SSDečko" vymeniť za väčšie a keď vám ani to nebude stačiť, musíte sa uchýliť k moddingu. To je aj prípad modderov zo StorageReview, ktorí sa rozhodli asi navždy vyriešiť problém s nedostatkom miesta.

Steam Deck pre zabezpečenie plynulého hrania využíva technológiu Shader pre-caching, ktorá má na starosti predchádzaniu "sekania" v hrách. Bohužiaľ toto predbežné načítavanie "shaderov" si vyberá daň v podobe ďalšieho ukrojenia miesta na disku. Na problém s kapacitou konzoly sa nekonvenčne pozreli práve modderi zo StorageReview, ktorí sa rozhodli vstavané SSD za podnikové. Riešenie je pomerne jednoduché. Stačilo použiť prevodník - M.2-to-U.2, ku ktorému pripojili podnikový SSD disk - Solidigm P5336 s kapacitou 61.44 TB. Operačný systém Steam OS 3.0 bez žiadnych komplikácií rozpoznal nové úložisko. To, že sa modding vyplatil platí aj v prípade zvýšenia rýchlosti sekvenčného čítania z pôvodných 2,300 MB/s na 3,600 MB/s.

Bohužiaľ je tu aj mínus. Z prenosnej hernej konzoly sa stala neprenosná. Podnikové SSD je nielen veľké, ale aj potrebuje vlastné napájanie. Na druhej strane, chybové hlásenie týkajúce sa nedostatku miesta tak skoro neuvidíte.

