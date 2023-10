Omni-Man prichádza do hry Mortal Kombat 1!

Hráči sa už o necelý mesiac môžu tešiť na novú hernú postavu.

Fanúšikova animovaného seriálu Invincible, ktorí zároveň vlastnia aj street-fightvoú hru - Mortal Kombat 1 sa môžu tešiť na príchod "Omni-mana". Ten má do hry zavítať už 3. novembra a záujemcovia si postavu môžu dodatočne dokúpiť. V rámci predstavenia novinky si tvorca hry pripravil aj video, v ktorom si môžete prehliadnuť "Všemocného" schopnosti. Hráčov pravdepodobne poteší, že postavu aj v tomto prípade nadaboval J. K. Simmos. Vo videu si môžete všimnúť odkazy na seriál. Môžete vidieť napríklad úsek, keď Omni-man držal Invincibla oproti metru, či hádzanie nepriateľov o zem, bitie syna do tváre, ale aj rozpučenie nepriateľovej hlavy. Hráči sa môžu tešiť na poriadnu dávku brutality.

Omni-man by mal byť zároveň jednou z prvých hratelných postav zo šiestich. Hernú "šestku" majú ešte doplniť - Ermac, Quan Chi, Takahashi Takeda, ale aj Homelander (The Boys) a Peacemaker (DC). Tieto postavy majú byť súčasťou herného balíku Kombat Pack. Bohužiaľ zatiaľ nie je známe, kedy bude balík dostupný. Viltrumančana (Omni-mana) by malo byť možné dokúpiť už od novembra tohto roku. Druhú sériu seriálu - Invincible by mala streamovacia platforma Amazon Prime Video začať vysielať už 3. 11. 2023.

Zdroj: Neowin,