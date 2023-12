Pitie koly vám nemusí pomôcť z uvoľnením uviaznutého jedla v hrdle

Pri uvoľnení zaseknutého jedla v hrdle, vám vypitie kolového nápoja nemusí vôbec pomôcť.

Vianočné sviatky so sebou prinášajú okrem pohody, aj problémy s trávením, ale pred týmto úkonom sa občas objaví ešte jeden, s tým je zaseknutý kus jedla v krku. To samozrejme predstavuje problém. Okrem neustáleho pocitu uviaznutého jedla vzniká aj nepríjemný pocit na hrudi. Nehovoriac o tom, že čím dlhšie ostáva uviaznutý kus jedla v krku, tým sa zväčšuje riziko poškodenia pažeráka a následne môže dôjsť až k aspirácii potraviny do pľúc. Preto ak sa vám niečo podobné stane, mali by ste čím skôr vyhľadať odbornú pomoc. S výrazným rozšírením internetu, sa objavujú aj "zaručené" recepty, ako si pomôcť sám bez návštevy pohotovosti. Jedným z "babských receptov" je napitie sa kolového nápoju, ktorý vám má pomôcť uvoľniť zaseknutý kus jedla v krku.

Na tento návod sa vedci rozhodli bližšie pozrieť, aby zistili, čo je na tom pravdy. Bohužiaľ, už teraz vás musíme sklamať. Pitie koly vám zaručene nepomôže uvoľniť zaseknutý kus jedla v krku. Pohotovostná lekárka - Elise Tiebie-ová, spolu s gastroenterológia - Arjanom Bredenoordom z Amsterdam University Medical Centers vykonali štúdiu, ktorá prebiehala od roku 2019 až do roku 2022 na 59 subjektoch. Z nich 28 dostávalo v pravidelných intervaloch kolu, kým 23 pacientov čakalo, kým sa obštrukcia sama uvoľní. Endoskopia bola vykonaná len v prípade, ak sa obštrukcia neodstránila sama v predpísanom čase.

Výsledok štúdie je taký, že obštrukcia zmizla u 61 pacientoch samovoľne, bez ohľadu, či pili alebo nepili kolový nápoj. Kola tak nepotvrdila výrazný vplyv v tom, že by bola nápomocná pri uvoľnení zaseknutého jedla v krku. Napriek tomu sa jedná o stále malú štúdiu a podľa jej autorov by boli potrebné oveľa väčšie štúdie, aby sa jednoznačne potvrdilo, alebo vyvrátilo toto tvrdenie.

Štúdia vyšla v časopise: British Medical Journal.

Zdroj: ArsTechnica,