Podľa AMD speje Intel do záhuby

AMD sa nepozdáva plán Intelu, ponúkať svoje výrobné kapacity tretím stranám.

Na podujatí Canalys EMEA Forum 2023 sa viceprezident spoločnosti AMD - Darren Grasby pomerne kriticky vyjadril k snahe Intelu ponúknuť svoje výrobné kapacity tretím stranám, teda firmám, ktoré nemajú možnosť vyrábať čipy vo svojej réžii. Táto stratégia spoločnosti dostala názov Intel Foundry Services (IFS). Podľa Grasbyho má táto taktika priviesť Intel k pádu. Legendárny výrobca čipov sa rozhodol otvoriť svoje závody konkurencii, vďaka čomu si chce zabezpečiť ďalší príjem financií. Vďaka tomu by Intel mohol takto zarobené peniaze investovať do návrhov nových procesorov a strojov na ich výrobu. Výrobca procesorov sa týmto krokom snaží udržať si svoj podiel na trhu, nakoľko konkurencia začína byť oveľa agresívnejšia, aj keď sa trh s x86 procesormi postupne zmenšuje.

Grasby zároveň dodal, že spoločnosti AMD sa oplatilo zariskovať, keď predala svoje továrne na výrobu čipov a zamerala sa čisto na dizajn čipov. Vďaka tomu dokáže prinášať výkonné procesory za pomerne priaznivú cenu. Oproti tomu sa Intel rozhodol budovať nové závody nielen v USA, ale aj v Európe (Nemecko). Podľa analytikov IFS zároveň prinesie zisky aj konkurencii, ktorá si v konečnom dôsledku môže zadať požiadavku na výrobu procesorov. To znamená, že spoločnosť Intel bude nakoniec vyrábať procesory svojich konkurentov, akými sú napríklad - AMD, ARM, ale aj Nvidia, nakoľko pôjde o investičnú príležitosť. Analytici predpokladajú, že vďaka vzniku IFS by sa mohla spoločnosť Intel rozdeliť na dve divízie, pričom jedna by sa mala zaoberať výskumom a vývojom a druhá len výrobou. Napriek tomu trhoví odborníci vítajú plán Intelu s IFS ako pozitívny, keďže napríklad TSMC dochádzajú výrobné kapacity, teda napríklad firmy ako Apple, AMD, či Nvidia musia "zápasiť" o výrobné kapacity u tohto taiwanského výrobcu.

Zdroj: Techspot,