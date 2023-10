Podľa Capcomu sú ceny hier nízke, volá po ich zdražení!

Capcomu sa nepozdávajú aktuálne predajné ceny nových hier, mali by byť drahšie.

Na nedávnej akcii Tokyo Game Show sa vyjadril prezident spoločnosti Capcom - Haruhiro Tsujimoto, že aktuálne predávané hry sú stále lacné a mali by sa predávať za vyššie sumy. Podľa neho je vývoj AAA hier omnoho finančne náročnejší, než napríklad pred 20 rokmi. Tsujimoto ďalej oponoval so zvýšením miezd pre vývojárov a iný personál, ktorý sa na hre podieľa a dodal, že tento štýl cenotvorby za nové hry vidí ako najzdravší. Vo svojom vystúpení taktiež povedal, že v novej ére by mali hry stáť oveľa viac ako 50 dolárov (približne 47 eur) a to aj vďaka inflácii. Novo vydané AAA hry by mali stáť po zohľadnení všetkých nákladov a infláciu približne 120 dolárov (cca. 115 eur). Napriek tomu herné štúdiá už postupne flirtujú s cenou 70 dolárov za AAA hru (približne 67 eur).

Podľa prezidenta spoločnosti Capcom sú moderné hry oveľa komplexnejšie, než predtým, ale ich vývoj si vyžiadal nemalé finančné náklady, pohybujúce sa na úrovni desiatok miliónov dolárov (eur). Bohužiaľ je zároveň málo pravdepodobné, že v rámci základnej hry sa dočkáme plnohodnotnej verzie a stále bude potrebné dokupovať DLC rozšírenia, pre plnohodnotný zážitok. Nehovoriac o väčšinou otravných mikrotransakciách, ktoré pre herné štúdiá predstavujú ďalšiu formu zisku. Po týchto slovách prezidenta spoločnosti Capcom - Tsujimota, je veľkou otázkou, či budú hráči ochotní platiť tak vysoké sumy za AAA hry. Hrozí totiž, že sa stanú oveľa menej dostupnými pre hráčov, ktorí majú hlbšie do vrecka. V prípade, ak by došlo k tak razantnému zdraženiu hrozí, že väčšina hráčov sa uchýli k "piráteniu", či už pre nedostatok financií alebo z "trucu".

Osobne si (zahmlene) pamätám, ako sa objavovali tvrdenia, že digitálne distribuované hry budú lacnejšie, než vtedy klasicky predávané CD/DVD verzie v "kamenných" obchodoch. No bohužiaľ (ak opomenieme akciové "výpredaje") som to doteraz nezažil a hry sa bežne predávajú za rovnakú sumu, ako v bežnom obchode. Náhodou som si tak kúpil hru v kamennom obchode - Red Alert 3, kde ma po otvorení nečakalo fyzické médium, ale len papierik s licenčným kľúčom pre pridanie hry do svojho EA Origin konta.

