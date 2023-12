Polestar predstavilo svoj prvý smartfón

Automobilka to myslí vážne s prepojením smartfónu a automobilu.

Nie je to tak dávno, čo sa automobilová spoločnosť Geely rozhodla kúpiť upadajúceho výrobcu smartfonov - Meizu. Následne nato vydala kupujúca firma vyhlásenie, týkajúce sa prepojenia sveta smartfónov a automobilov. Automobilka tento rok predstavila svoj nový operačný systém určený pre automobily. Je ním Flyme Auto. Tento systém sa má nachádzať vo všetkých nových elektromobiloch tejto spoločnosti, nevynímajúc dcérske automobilky, akou je napríklad - Polestar. O tom, že to výrobca myslí vážne, sa mohli všetci presvedčiť na akcii - Polestar Day, kde sa udialo predstavenie nového smartfónu s názvom - Polestar Phone.

Nový smartfón by mal svojim dizajnom vychádzať z telefónu Meizu 20. Tam by mala podobnosť končiť. Kým Meizu 20 je vybavený procesorom Qualcomm Snapdragon 8 gen 2, tak Polestar Phone je vybavený najnovším čipsetom - Qualcomm Snapdragon 8 gen 3. Bohužiaľ informácie o kapacite RAM a vnútornom úložisku chýbajú, no predpokladá sa, že to nebudú malé hodnoty. Presná konfigurácia fotoaparátov nie je známa, aspoň do rozlíšenia megapixelov. Našťastie vypustené video odhalilo aspoň nejaké detaily. Hlavný fotoaparát by mal byť ekvilalentom 23 mm optiky s clonou f/1,9, nasledovaný "asi" 70 mm teleobjektívom s clonou f/2,0 a nakoniec pravdepodobne širokoúhly 15 mm objektív s clonou f/2,4. Novinka by mala byť vybavená operačným systémom Android s nadstavbou Polestar OS.

