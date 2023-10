PornHub začal blokovať prístup na svoje stránky v ďalších amerických štátoch

Podľa PornHubu je overovanie veku veľmi komplikovaná záležitosť.

Jednotlivé federatívne štáty v rámci USA začali prijímať zákony, ktoré majú chrániť detských "surferov". To napríklad znamená, že ak navštívite webovú stránku s explicitným obsahom, mala by od vás vyžadovať overenie veku. Doteraz to stránky so zameraním na obsah nevhodný pre detských návštevníkov riešili jednoduchým potvrdením, či osoba má, alebo nemá nad 18 rokov, lenže tento spôsob overenia sa nepozdáva niektorým zástupcom jednotlivých štátov. Prišli teda so zákonom, ktorý má od návštevníka vyžadovať, aby overil svoj vek predtým, než ich prevádzkovateľ stránky vpustí ďalej. To sa ale nepozdáva spoločnosti MindGeek, ktorá prevádzkuje populárnu porno-stránku - PornHub, ale aj RedTube.

Prevádzkovateľ týchto explicitných stránok preto začal blokovať prístupy na svoje weby v niektorých štátoch v rámci USA. Prví, ktorí si museli nechať zájsť "chuť" na obsah pre dospelých boli občania štátu Louisiany a Utahu. Tí si môžu teraz povedať, že "už nebudú sami", nakoľko spoločnosť MindGeek už stihla zamedziť prístup na jej weby aj obyvateľom štátov - Virginia a Mississippi. Prečo sa rozhodol prevádzkovateľ týchto stránok zamedziť prístup už v troch štátoch? MindGeek-u totiž príde "nerozumné" zo strany štátu, aby súkromná firma mala vykonávať kontrolu občianskych preukazov jednotlivých obyvateľov, ktorý si chcú pozrieť porno. Niektoré ďalšie federatívne štáty v rámci USA sa tiež snažili prijať podobné zákony, ale neprešli. Medzi také štáty patria napríklad Arkansas, Texas a Montana.

Začali sa ozývať názory, ktoré poukazujú na to, že nie sú zavedené ďalšie postupy a v podstate nie je ani istota toho, že spoločnosti vymažú údaje po tom, ako návštevník overí svoj vek pomocou preukazu totožnosti.

Zdroj: TheVerge,