POZOR! V Google Play Store sa objavili nebezpečné aplikácie? Máte ich aj vy?!

Ani Google Play Store nie je zárukou bezpečných aplikácií!

Mobilný operačný systém Android má veľkú výhodu vo svojej otvorenosti, vďaka čomu si môžete inštalovať aplikácie z rôznych zdrojov. Tu však musíte počítať s tým, že aplikácia, ktorú inštalujete nemusí byť "čistá". To znamená, že napríklad hra bude získavať prístup k informáciám, ktoré nepotrebuje pre svoje správne fungovanie a tieto dáta zasiela hackerom. Preto je vo všeobecnosti odporúčané na inštaláciu aplikácií do smartfónu používať oficiálny obchod - Google Play Store, no bohužiaľ ani ten nie je zárukou bezpečnosti, nakoľko hackeri našli spôsob ako obchádzať bezpečnostné systémy a podsúvať falošné appky.

Spoločnosti zaoberajúcej sa kyber-bezpečnosťou - Dr. Web sa podarilo vo vyššie zmienenom obchode objaviť hneď niekoľko nebezpečných aplikácií. Medzi také aplikácie patria napríklad štyri hry:

Super Skibydi Killer

Rainbow Stretch

Agent Shooter

Rubber Punch 3D

Všetky tieto hry sú vo svojej podstate trojským vírusom, ktorý má kradnúť vaše osobné údaje, ale aj prístupové heslá do rôznych aplikácií, čo sa týka aj bankových. Tvorcovia týchto falošných hier zašli o niečo ďalej a aplikácie sa maskujú tak, aby ich nebolo možné objaviť a zmazať zo systému. Majú byť schopné vydávať sa za internetový prehliadač Google Chrome, vďaka čomu aplikácia dokáže lepšie podsúvať používateľovi reklamy.

Bezpečnostným expertom sa podarilo objaviť aj ďalšie falošné aplikácie spadajúce do kategórie Android.FakeApp. Na pozore by sa tak mali mať aj fanúšikovia on-line investovania. Namiesto očakávania výnosov z investícií môžu prísť o svoje financie a to práve vďaka týmto aplikáciám:

Financial Vault

MoneyMentor

FinancialFusion

Bohužiaľ tu zoznam nekončí a experti detegovali aj aplikácie, ktoré sa snažia tváriť ako populárne hry:

Cowboy's Frontier

Stellar Secrets

Jungle Jewels

Eternal Maze

Enchanged Elixir

Fire Fruits

Tieto hry sa vás snažia dostať na hranie hier štýlom on-line kasín, čo môže v niektorých prípadoch viesť až k vytvoreniu závislosti. Bezpečnostným expertom zo spoločnosti Dr. Web sa podarilo objaviť aj aplikáciu, ktorá zhromažďuje osobné údaje a využíva na to nebezpečný kód známy ako Android.Joker.

Love Emoji Messenger

Beauty Wallpaper HD

Stále platí, že používatelia OS Android by mali byť obozretní pri tom, čo si inštalujú do svojho smartfónu.

Zdroj: Techspot,