Príde HarmonyOS na počítače už budúci rok?

PC verzia HarmonyOS by mala prísť už budúci rok.

Čínsky technologický gigant Huawei si aktuálne prechádza ťažkým obdobím. Najväčšiu zásluhu na tom majú sankcie zo strany Spojených štátov amerických. Firma stratila prístup k mnohým technológiám a musela hľadať vhodné alternatívy, ale najviac tento trest zo strany USA postihol mobilný biznis. Spoločnosť Huawei vďaka sankciám nemôže používať 5G technológiu vo svojich smartfónoch, ale ani vyrábať čipy Kirin. Výrobca taktiež stratil prístup ku Google službám. Našťastie sa spoločnosti podarilo nájsť vhodné alternatívy, vďaka ktorým môže pokračovať vo svojom podnikaní.

Huawei-u sa podarilo vytvoriť svoju verziu mobilného operačného systému s názvom - HarmonyOS. Ten výrobca smartfónov používa vo svojich telefónoch, ale aj inteligentných hodinkách a ďalších zariadeniach. Systém má byť podľa spoločnosti použiteľným pre všetko, akurát desktopová verzia chýba. To by sa ale malo v blízkej budúcnosti zmeniť. Podľa nedávnej informácie bývalého výkonného riaditeľa spoločnosti Huawei - Wang Chengl, ktorý je momentálne generálnym riaditeľom spoločnosti Shenzhen Kaihong Digital Industry Development, príde HarmonyOS aj na počítače, čo by sa malo udiať už počas budúceho roka. Bohužiaľ presnejší termín chýba.

Otázkou ostáva, či systém bude dostupný len pre čínsky, prípade ázijský trh, alebo sa dostane do celého sveta. Zariadenia s HarmonyOS sa bežne predávajú aj u nás. Každopádne bude zaujímavé sledovať, ako spoločnosť Huawei pôjde vlastnou cestou.

Zdroj: Neowin,