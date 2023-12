Rockstar predstavuje GTA VI.

Vydanie hry sa nezadržateľne blíži!

Je už takmer dekáda, čo bola vydaná hra Grand Theft Auto V., presnejšie známa ako GTA V. V súčasnosti sa hráči po dlhom, predlhom čakaní môžu tešiť na šieste pokračovanie v rámci tejto úspešnej hernej série. Kým sa tak stane v roku 2025, zatiaľ si môžu zostávajúci čas krátiť hraním vyššie spomenutej "päťky", prípadne nepodareného remaku GTA: Vice City. Keď sme už pri Vice City, hráči sa v "šestke" znova ponoria do ulíc tohto herného mesta, ktoré by malo byť analógiou amerického mesta - Miami (Florida, Spojené štáty americké). Na rozdiel od "štvorky" (Vice City), ktorá sa odohrávala v 80. rokoch minulého storočia sa tentokrát pozrieme do súčastnosti.

V upútavka sa objavilo pár záberov, kde sme mohli vidieť aj niekoľko "live" vysielaní a najväčšou zmenou pre hráčov bude asi to, že nebude len hlavný mužský hrdina, ale aj ženský. Práve na ženskú postavu sa zameral aj trailer tvorcu hry. Je to presne tak, ako predpovedali úniky, kedy sa na internete objavilo až 90 videí z vývoja hry. Počas hrania bude možné navštíviť striptízové kluby, ale aj iné lokality ako napríklad park - Everglades. Zaujímavé budú určite prepady bánk pomocou aligátorov. Dá sa predpokladať, že pôjde o jednu z najpredávanejších hier doby, pričom by mohla prekonať aj predaje "päťky".

Predpokladaný rok začatia predaja hry je rok 2025. Bohužiaľ, objavilo sa aj menšie sklamanie pre hráčov PC, na ktorých sa pravdepodobne nedostane. Možno spoločnosť Rockstar len potrebuje viacej času na vyladenie PC verzie.

Zdroj: Engadget, Neowin,