S blokovním reklám na YouTube vám môže pomôcť Windows Phone!

Roky zastaraný mobilný operačný systém dokazuje, že ešte nepatrí do starého železa!

Americká streamovacia platforma YouTube nedávno začala s "experimentom", ktorý jej má pomôcť zvýšiť počet predplatiteľov. Tento experiment blokuje používateľov blokátorov reklám, teda im znemožní prístup na stránky služby. Týmto ich chce donútiť k tomu, aby si zaplatili predplatné, alebo minimálne prestali blokovať reklamu, ktorá sa zobrazuje už takmer všade a stáva sa iritujúcou. Vedenie spoločnosti ale pravdepodobne nepočítalo s tým, že používateľov adblocekrov akurát popoženie k tomu, že začnú hľadať nové spôsoby, ako sledovať videá a naďalej blokovať reklamu. Úspechy zatiaľ hlásia používatelia internetového prehliadača Mozilla Firefox a doplnku μBlock Origin. Prehliadače založené na Chromium - Chrome, Opera, Brave, Vivaldi a Edge postupne prehrávajú tento boj.

Používateľ sociálnej siete Twitter/X - Enderman našiel spôsob, ako blokovať reklamy pomocou takmer šesť rokov "mŕtveho" mobilného operačného systému Windows Phone. Spôsob blokovania reklamy je pomerne jednoduchý. Stačí zmeniť "user-agenta", teda spôsob akým sa internetový prehliadač prezentuje na danej webovej stránke. Ak napríklad používate prehliadač Chrome, pomocou zmeny identity sa dokáže prezentovať ako Firefox. Je minimálne zaujímavé, že po zmene na Windows Phone (Edge) môžete naďalej blokovať reklamy a pozerať videá. Je ale otázkou, kedy spoločnosť Google zatrhne aj túto možnosť. Každopádne to vyzerá na pomerne dlhý boj medzi spoločnosťami Google/YouTube a používateľmi služby. Kto to vzdá prvý, je zatiaľ neisté.

Najväčšou iróniou osudu je to, že platforma Windows Phone trpela na to, že spoločnosť Google komplikovala jej používateľom prístup na YouTube. To nie raz zahŕňalo aj aplikácie "tretích strán", proti ktorým prevádzkovateľ služby YouTube tvrdo zasiahol, pričom spoločnosť odmietala vytvoriť oficiálne aplikácie aj na tento operačný systém. Do istej miery sa dá tento spôsob obchádzania "experimentu" Google brať ako určité zadosťučinenie.

Zdroj: Techspot,