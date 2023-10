Séria Xiaomi 4 by mala byť predstavená už onedlho!

Najviac vylepšení by sa malo udiať v rámci fotomodulov.

Čínsky technologický gigant Xiaomi mal na sociálnej sieti potvrdiť dátum predstavenia novej - 14 série prémiových smartfónov. Podľa zverejnených informácií by malo predstavenie prebehnúť už na konci tohto mesiaca. Zároveň bolo potvrdené aj pokračovanie v partnerstve s Leicou, v ktorom obe spoločnosti pokračujú od júla 2022. To začalo so smartfónom Xiaomi 12S Ultra, následne pokračovalo cez sériu 13 a 13T. Podľa všetkého je partnerstvo úspešné a logo Leica uvidíme aj na pripravovanej sérii Xiaomi 14, kde by malo prísť k veľkému vylepšeniu fotoaparátov. Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro by mali obsahovať objektívy Leica Summilux.

Výrobcovi smartfónov sa podarilo skombinovať tento objektív s vysoko dynamickým obrazovým snímačom. Toto spojenie dvoch technológií by malo zabezpečiť bezkonkurenčné a presné snímanie, čo v spojení s výkonným hardwareom už len potvrdí, že pôjde o prémiové foto-mobily. Keď sme už pri výkonnom HW, pripravované smartfóny by mali používať procesor - Qualcomm Snapdragon 8 gen 3. V rámci predstavenia novej série zariadení by malo dôjsť aj k predstaveniu dlho očakávaného operačného systému - HyperOS. To, či sa tento OS dostane aj za hranice Číny zatiaľ nie je jasné. Na globálny trh sa smartfóny pravdepodobne dostanú s OS Android 14 a grafickou nadstavbou MIUI 15.

Zdroj: Gizchina,