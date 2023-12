Seriál Fallout sa predstavil novými obrázkami

Tvorcovia seriálu ukázali nové obrázky z pripravovaného seriálu zo sveta hry Fallout.

Americká spoločnosť Amazon po dlhej odmlke odhalila na svojej webovej stránke zábery z dlhoočakávaného seriálu zo sveta hernej série Fallout. Za seriálom stoja tvorcovia seriálu Westworld - Jonathan Nolan a Lisa Joy. Tešiť by sme sa tak mohli na pomerne temnú atmosféru postapokalyptického sveta, ktorý bol pred 219 rokmi zničený jadrovou vojnou. Povráva sa, že seriál by nemal byť až tak temný a občas sa objavia aj prvky humoru, za čo by mal byť zodpovedný najmä herec - Walton Goggins, ktorý by mal hrať Ghoula. Táto postava by mala predstavovať takmer všetky aspekty sveta Fallout. Aj keď si Ghoul preskákal veľa od vojny, stále by mal mať akési kúzlo. Tvorcovia sa rozhodli využiť maskérov a protetiku pri tvorbe Gholua.

V seriáli by sme mali sledovať osud dcéry (Ella Purnell) "Overseera Hanka", ktorý má na starosti chod bunkru - Vault 33. Ako sme vyššie spomenuli, príbeh sa odohráva 219 rokov po jadrovej vojne, teda v roku 2296. Fanúšikovia, teda hlavne hráči by sa mali dozvedieť viac o pôvode "Vault Boya". Seriál by mal zároveň skúmať ľudskú povahu a taktiež by sme sa mali tešiť na pomerne "štipľavé" sociálne komentáre. Mali by sa prebrať aj témy šedej morálky. Na svoje by si mali "prísť" aj oči a to hlavne v použití "retro-futuristického" dizajnu, ktorým je hra veľmi dobre známa. Tvorcovia seriálu dúfajú a veria, že sa im do pripravovaného seriálu Fallout podarilo pomerne dobre namixovať všetky aspekty hernej série.

Zdroj: Engadget, AboutAmazon,