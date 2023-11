Technológia Qualcommu sa nepresadila, končí!

Satelitná technológia v podaní Qualcommu sa neuchytila medzi výrobcami smartfónov.

Začiatkom tohto roka predstavila spoločnosť Qualcomm, v spolupráci s Iridium, technológiu Snapdragon Sattelite. Pomocou tejto služby malo byť umožnené používateľom smartfónov posielať SMS cez satelitnú komunikáciu a to hlavne na takých miestach, kde nie je dostupný bežný GSM signál. Satelitná forma komunikácie v podaní Qualcommu mala byť odpoveďou na predstavenie smartfónov série Apple iPhone 14, ktoré dostali do výbavy obdobnú technológiu. Bohužiaľ, výrobcov smartfónov riešenie od firiem Iridium a Qualcomm veľmi nezaujalo, nakoľko ho takmer neimplementovali do nimi vyrobených zariadení.

Problémom sa mala ukázať cena za prípadné písanie textových správ cez satelity. Obe spoločnosti sa rozhodli svoje partnerstvo rozviazať a firma Iridium chce poskytovať svoje technológie výrobcom smartfónov v nádeji, že sa ich rozhodnú použiť. Prípadné náklady za poslanie SOS správy zatiaľ platí majiteľom smartfónov iPhone 14 a vyššie spoločnosť Apple. Napriek vyšším cenám sa technologické spoločnosti snažia orientovať na satelitné technológie. To má byť aj prípad americkej spoločnosti SpaceX, ktorá chce okrem poskytovania internetového pripojenia, rozšíriť portfólium svojich služieb. Muskova spoločnosť chce majiteľom smartfónov ponúknuť komunikáciu cez jeho Starlink satelity, to znamená hovory, ale aj posielanie textových správ.

