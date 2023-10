Tinder umožní vašim blízkym, aby sa z nich stali dohadzovači

Dohadzovanie partnera týmto dostalo úplne nový význam.

Ľudia hľadajúci si partnera/partnerku môžu využiť vďaka službe Tinder úplne novú funkciu. Tou je Tinder Matchmaker, ktorá umožní vašej rodine, ale aj priateľom potvrdiť alebo vyvrátiť zhodu, ktorú ste získali s inou osobou. V podstate sa tak vaši blízky stanú niečim ako "dohadzovačmi". Takže ak získate zhodu, môžete odkaz poslať napríklad vašej mame, otcovi, sestre, bratovi, babke, dedkovi, či krstným, sesterniciam, bratrancom, ale aj priateľom. Vďaka tomu môžete získať lepší výsledok pre vaše končené rozhodnutie. Vami zvolené osoby, ktorých môže byť až 15, budú mať až 24 hodín na to, aby vám mohli pomôcť s rozhodnutím.

Na využívanie služby Tinder Matchmaker nie je potrebné, aby daná osoba bola používateľom aplikácie. Dohadzovač dostane len odkaz, pomocou ktorého uvidí vami zvolenú osobu. Táto osoba nebude môcť "listovať" medzi ďalšími používateľmi služby a robiť za vás zhody. Používateľov služby určite poteší, že rodina a priatelia nebudú môcť za vás vykonávať kontaktovanie druhej strany. Vaša mama tak môže dať "páči sa mi", alebo "nepáči sa mi" len tej osobe, nad ktorou sa rozhodujete. Výsledky rozhodovania uvidíte len vy.

Spoločnosť zaoberajúca sa zoznamovaním - Tinder v podstate zmodernizovala to, čo by ste inak "riešili po starom", teda ukázali fotku osoby známym, priateľom a rodine. Kým by ste čakali na každého názor, teraz to môžete urobiť z pohodlia smartfónu a to len pár klikmi.

Zdroj: Engadget,