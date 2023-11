Už aj Xiaomi?! Výrobca chce zabrániť odomykaniu bootloadera!

Smartfón je ako počítač. Tiež by ste mali mať právo robiť si s ním čo chcete. To ale výrobcovia smartfónov nechcú.

Skúsenejší používatelia smartfónov radi experimentujú. To znamená, že odomknú bootloader, nahrajú jeho upravenú verziu a podľa lubovôle si so smartfónom robia čo chcú. Používatelia tak skúšajú alternatívne ROM, prípadne si "rootnu" zariadenie. Niektorí výrobcovia, ako napríklad OnePlus nerobí s odomknutím zavádzača problémy, stačí si sprístupniť vývojársky režim, povoliť odomknutie a cez režim "fatsboot" spraviť pomocou jednoduchého príkazu "fastboot oem unlock" odblokovanie. Občas je potrebné ešte povoliť "Ladenie USB". Telefón sa resetuje do výrobných nastavení a máte nad ním plné práva.

V prípade Xiaomi je cesta o niečo zložitejšia a hlavne dlhšia. Postup je podobný, ako v prípade OnePlus, ale namiesto príkazu cez príkazový riadok, musíte použiť aplikáciu Xiaomi Unlock, prihlásite sa cez svoje Mi konto a cez fastboot režim pripojený k PC postupujete podľa návodu. Bohužiaľ výrobca vám zadá čas, za ktorý sa potom musíte znova prihlásiť a následne odomknete zariadenie. Kedysi táto doba bývala v dĺžke jedného týždňa, teraz sú to už dva týždne, aspoň v mojom prípade, kým som mohol odomknúť Xiaomi 11T Pro. Dá sa povedať, že Xiaomi sa vydáva na cestu Huaweiu, ktorý spravil podobný krok a zamedzil odomykaniu ním vyrobených zariadení. Našťastie sa objavilo v tomto prípade riešenie a existuje nástroj, ktorý vám za približne 4€ odomkne váš Huawei smartfón.

V súčasnosti sa začali objavovať správy, že čínska spoločnosť Xiaomi chce skomplikovať, ba priam až znemožniť odblokovanie ním vyrobené smartfóny. Na čínskych fórach sa objavili informácie o novej verzii bootloadera, ktorou chce výrobca výrazne skomplikovať prevzatie plnej moci nad zariadením. Zatiaľ nie je známy dôvod, prečo chce spoločnosť Xiaomi skomplikovať experimentovanie a prispôsobenie si svojho smartfónu. Predpokladá sa, že za tým môžu byť obavy výrobcu o integritu zariadenia a jeho bezpečnosť, ale môže to súvisieť aj s príchodom operačného systému HyperOS.

Zatiaľ neostáva nič iné, ako čakať na nové informácie, o ktoré sa s vami radi podelíme.

Zdroj: GSMChina,