Vedci chcú na Mesiaci stavať cesty pomocou laseru

Vďaka takto vytvoreným cestám a pristávacím plochám, by sa mala razantne znížiť prašnosť na povrchu.

Prašnosť na Mesiaci je oveľa väčším problémom ako na Zemi. Vďaka slabšej gravitácii sa prach dlhšie drží vo "vzduchu", než je to na našej planéte. To samozrejme robí problém pre zariadenia, ktoré sa tam nachádzajú. Takto rozvírený prach môže napríklad zatieniť solárne panely, ktoré následne nie sú schopné generovať dostatok elektrickej energie, prípadne môže rozvírený prach poškodiť mesačné vozidlá. Jedným z možných spôsobov, ako bojovať s prašnosťou je premieňať mesačnú pôdu na chodníky, cesty a pristávacie plochy. Výskumníci totiž nedávno prišli so spôsobom, ako využiť tamojší materiál na stavebný. Vďaka tomu nebude potrebné dodávať až toľko materiálu na vybudovanie infraštruktúry, teda aj ciest.

Vedci otestovali metódu, pomocou ktorej roztavili prach a premenili ho na materiál podobný sklu. Stroj na výrobu "skla" pozostáva z laseru, sústavy skiel a šošoviek. Takto roztavenú horninu odliali do trojuholníkovej formy a následne mohli postaviť časť chodníka. Stroj na výrobu dlažobných kociek pozostáva z 12-kilowattového laseru. Ten samozrejme bude potrebné dopraviť Mesiac, no následne by sa mali významne znížiť dodávky stavebného materiálu, nakoľko astronauti budú schopní vybudovať si väčšinu budov a ciest práve pomocou tohto výkonného stroja. Rôzne organizácie a štáty sa snažia hľadať spôsoby, ako minimalizovať prepravu na Mesiac a spraviť tamojšiu budúci základňu čo najviac sebestačnou a tento výkonný laser môže byť jedným z pomocníkov.

Zdroj: Techspot,