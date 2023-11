Vedci chcú pomocou HAARPu vytvárať umelú polárnu žiaru!

Výskum sa odohráva len nad územím Aljašky.

Prírodná polárna žiara vzniká pôsobením nabitých častíc slnečného vetra, ktoré vstupujú do atmosféry. Tieto častice následne interagujú s časticami v atmosfére, akými sú napríklad kyslík a dusík, vďaka čomu môžeme pozorovať následok v podobne žiary. Vedci z Georgia Institute of Technology, University of Florida, University of Alaska Fairbanks, University of Colorado Denver a Cornell University chcú pomocou zariadenia HAARP študovať využiť umelého prúdu častíc. Výskum sa začal už túto sobotu (4.11.2023) a má trvať dokopy 4 dni. Výskumníci chcú počas tohto obdobia túto umelo vytvorenú polárnu žiaru využiť na štúdium mechanizmov v atmosfére, ktorých výsledkom sú práve optické emisie. V rámci štúdie sa chcú vedci pokúsiť určiť špecifické plazmové vlny, vďaka čomu by bolo možné skonštruovať lepšie navigačné systému pre satelity, aby sa dokázali vyhnúť týmto atmosférickým javom.

Polárnu žiaru tvorí v atmosfére našej planéte slnečný vietor, ktorý zatiaľ vedci nevedia umelo vytvoriť. Namiesto neho použijú HAARP - High-Frequency Active Auroral Research Program, ktorý bude žiaru vytvárať pomocou prerušovaných vysoko frekvenčných rádiových vĺn. Vďaka tomu dôjde k exitácii elektrónov v ionosfére. Do tohto experimentu bude zapojených až 180 vysoko-frekvenčných antén s výkonom 3.6 MegaWattov. Frekvencia vlnenia sa má pohybovať medzi 2.8 až 10 MHz. Presný termín ukončenia experimentu nie je známy, nakoľko všetko závisí od ionosférických a geomagnetických podmienok počas nasledujúcich dní. Ak sa náhodou nachádzate v okolí oblasti Gekona (Aljaška), máte šancu pozorovať umelo vytvorenú polárnu žiaru.

Vedci si od tejto štúdie sľubujú hlavne lepšie pochopenie takzvaného vesmírneho počasia, ale aj interakciu medzi atmosférou a vesmírom.

Zdroj: InterestingEngineering,