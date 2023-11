Vivo predstavilo svoj operačný systém - BlueOS!

Operačný systém vyvinutý spoločnosťou Vivo nie je založený na Androide!

Medzi výrobcami smartfónov sa pravdepodobne rozbieha nový trend a tým je tvorba vlastných operačných systémov. Medzi pionierov patrí hlavne čínska spoločnosť Huawei, ktorá aktívne vyvíja HarmonyOS, ktorý má základ v AOSP (Android Open-Source Project). Nedávno sa svojim systémom HyperOS pochválil aj výrobca smartfónov Xiaomi, ktorý tiež využíva jadro Androidu. Na nedávnej konferencii spoločnosti Vivo taktiež došlo na predstavenie vlastného operačného systému s názvom BlueOS. Dalo by sa povedať, že ide o úplne nový systém, ktorý nie je založený na OS Android. Namiesto toho sa ho výrobca rozhodol "napísať" od nuly, pričom vývoj prebiehal a pravdepodobne bude aj prebiehať v programovacom jazyku Rust.

Tento programovací jazyk má oproti iným prinášať vysokú bezpečnosť, ale aj efektivitu operačného systému Vivo BlueOS. Samotný OS má byť pomerne komplexným s už teraz má obsahovať širokú škálu zaujímavých vlastností a funkcií. Medzi také napríklad patrí - rozpoznávanie mozgových vĺn, ale aj posunkovej reči, fotografií, hlasu, textu, či videa. Vďaka tomu systém ponúka pomerne široké možnosti vývoja aplikácií. Vývojári sa môžu tešiť aj na funkciu automatického generovania kódu, vďaka čomu má byť beh aplikácií pod systémom plynulejší, nehovoriac o jeho možnostiach prispôsobenia od tapiet, motívov podľa preferencií používateľov.

Nový systém podporuje aj pripojenie pomocou BlueXlink, ktoré zabezpečuje širokú škálu pripojení. Spoločnosť Vivo plánuje nasadiť BlueOS do novej generácie inteligentných hodiniek Vivo Watch 3. Zároveň treba dodať, že systém nie je kompatibilný s aplikáciami určenými pre operačný systém Android. Vďaka tomu bude BlueOS čeliť veľkej výzve, či sa mu vôbec podarí uchytiť sa na trhu a presadiť sa. Novinka aktuálne dokáže pracovať so službami - Alipay, Baidu Maps a Himalya. Rozšíreniu systému by mala napomôcť aj podpora aplikácií - hapjs, vďaka čomu by mal byť zabezpečený pomerne hladký prechod na BlueOS.

Zdroj: Gizchina,