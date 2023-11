Vivo X100 Pro dostane zaujímavú funkciu

Novinka by mala priniesť satelitnú komunikáciu.

Možnosť komunikácie cez satelity sa začína čoraz viac presadzovať v smartfónoch, aj keď zatiaľ len v tých prémiových. K zariadeniam vybaveným týmto druhom komunikácie sa má pridať aj pripravovaný telefón spoločnosti Vivo. Presnejšie sa má jednať o model Vivo X100 Pro. Zatiaľ stále ide o nepotvrdenú informáciu, ktorá sa mala objaviť na čínskom Ministerstve priemyslu a informačných technológií (MIIT). Tam mala totiž pripravovaná novinka prejsť certifikáciou.

Na základe získaných informácií, by mal byť smartfón Vivo x100 Pro vybavený procesorom MediaTek Dimensity 9300. Satelitnú komunikáciu má v tomto prípade zabezpečovať čip Unisoc V8821. Bohužiaľ, ďalšie technické špecifikácie sú zatiaľ len dohadmi. Novinka by mala byť vybavená 50 Mpix fotoaparátom (Sony IMX758), ktorý podporuje 2x priblíženie. Výbavu má dopĺňať aj 64 Mpix periskopický fotoaprát (OmniVision OV64B). Predpokladá sa, že pripravovaná séria smartfónov Vivo X100 bude predstavená už počas budúceho mesiaca. V rámci predstavenia by mal výrobca okrem základného a Pro modelu predstaviť aj smartfón s označením Pro+.

Zdroj: GSMArena,