X chce nahradiť bankové aplikácie

Musk chce aplikáciu pre sociálnu sieť X pretvoriť na všestrannú.

Keď v roku 2000 predstavil Elon Musk so svojim kolegom Davidom Sacksom aplikáciu X/PayPal, získal si tým pozornosť technologických spoločností. Nakoniec došlo až k odkúpeniu PayPalu spoločnosťou eBay. Musk ale zostal sklamaný, že spoločnosť "osekala" funkčnosť jeho služby. Teraz po takmer dvoch dekádach chce Musk vytvoriť zo sociálnej siete X službu pre všetko. Novú funkciu, ktorú chce majiteľ sociálnej siete implementovať je práca s financiami, čo má zahŕňať aj transakcie. Musk chce z X vytvoriť ekvivalent banky a sieť má byť schopná spolupracovať aj s inými bankami naprieč celým svetom. To znamená, že používateľ siete by v podstate presunul svoje peniaze na sociálnu sieť, kde by s nimi mohol ďalej pracovať.

O niečo podobné sa už dlhšiu dobu snaží čínska aplikácia WeChat, ktorá umožňuje vykonávanie nákupov z pohodlia domova, či posielanie peňazí priateľom a rodine, bez potreby otvorenia bankovej aplikácie. Táto aplikácia je zameraná len na domáci trh, no Musk chce dostať celý svet na svoju službu. Začiatok služby by mal prebehnúť už počas budúceho roka, pričom multi-miliardár dal svojim pracovníkom pomerne presné termíny, kedy má byť čo ukončené. X by teda nemalo byť len službou na posielanie peňazí medzi priateľmi, ale chce byť bankou a to takou, aby ste nepotrebovali "klasický" finančný dom. Plán je to smelý, ale otázkou je, či sa Muskovi podarí naplniť svoju ideu. To by sme sa mali dozvedieť už počas budúceho roka.

Zdroj: Neowin,