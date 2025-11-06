EN
  1. Domov
  2. Novinka: Zdroj Fractal Design Ion 3 Gold

Novinka: Zdroj Fractal Design Ion 3 Gold

Fractal Design dnes predstavuje svoju novinku v podobe zdroja: Ion 3 Gold. Zdroj bude dostupný vo výkone: 750, 850 a 1000W a v dvoch farbách a to biela a čierna. 

Zdroj poskytuje účinné a stabilné napájanie, v plne modulárnom prevedení a podľa slov Fractal Design je navrhnutý primárne pre herné zostavy. Ion 3 Gold spĺňa najnovší štandard ATX12V 3.1 a zároveň podporuje komponenty s natívnou konektivitou PCIe Gen 5 (12V‑2×6).

Na chladenie komponentov využíva zdroj 140mm ventilátor Momentum s FDB ložiskom a voliteľným režimom Zero‑RPM - pri nízkej záťaži sa ventilátor netočí. Zdroj má certifikáciu 80 PLUS Gold, prémiové japonské kondenzátory s teplotnou odolnosťou 105 °C.

Fractal Design ponúka na Ion 3, 10‑ročnú záruku.

 

Kľúčové vlastnosti Ion 3 gold

·       Kompatibilita so štandardom ATX12V 3.1

·       16‑pinový kábel PCIe Gen 5 (12V‑2×6) poskytuje natívne napájanie GPU s detekčnými pinmi proti skratu

·       Certifikácia 80 PLUS Gold

·       Plne modulárny

·       Chladenie: 140mm ventilátor Momentum s FDB ložiskom

·       Voliteľný režim Zero‑RPM umožňuje vypnutie ventilátora pri nižšej záťaži

·       Káble UltraFlex ponúkajú výnimočnú ohybnosť pre jednoduché vedenie v skrinke

·       Vysoko kvalitné japonské kondenzátory s odolnosťou do 105 °C

·       10‑ročná záruka

 

Špecifikácie

 

750/850/1000W Black, White

 

Zhoda PSU so štandardom

ATX12V 3.1

 

Certifikácia účinnosti

80 PLUS® Gold

 

Modulárna kabeláž

Plne modulárna

 

Typ ventilátora

Momentum 14 Series, hydrodynamické fluidné dynamické ložisko (FDB)

 

Polopasívna prevádzka

Áno, voliteľný (režim Zero‑RPM)

 

Rozměry (Š×H×V)

150 × 150 × 86 mm

 

Typ DC káblov

UltraFlex, ploché káble

 

Farba PSU

Čierna

 

Farba káblov

Čierna

 

Elektrolytické kondenzátory

Japonské, 105 °C

 

Topológia

LLC, synchrónne usmerňovanie, DC‑DC konverzia

 

Počet 12V vetiev

Jedna 12V vetva

 

Ochrany

OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP

 

MTBF (životnosť)

100 000 h (25 °C okolia)

 

Kompatibilita režimov spánku

Kompatibilný s C6 a C7

 

Korekcia účiníka (PFC)

Áno, aktívna

 

Vstupné napätie

100–240 V

 

Účinnosť v pohotovosti

≥ 45%

 

Zhoda s ErP Lot 6

Áno

 

Max. prevádzkova teplota

40 °C (plná záťaž) / 50 °C (80% záťaže)

 

Certifikácie a schválenia

CE, UKCA, BSMI, CCC, FCC, TÜV, cULus, RCM, ICES, CB, KC

 

Záruka

10 rokov

 

 

Dodávané modulárne káble

Typ kábla

750W

850W

1000W

ATX 24‑pin, 600 mm

1

1

1

ATX 12V 4+4‑pin, 700 mm

2

2

2

PCI‑E 6+2‑pin, 650 mm

3

3

3

PCI‑E Gen 5 12V‑2×6, 700 mm

1

1

1

SATA 4×, 400+150+150+150 mm

1

1

2

 

Ďalšie káble/konektory

Ďalšie káble/konektory

750W

850W

1000W

SATA 2×, 650+150 mm

1

1

1

Celkový počet SATA konektorov

6

6

10

Molex 2×, 650+150 mm

1

1

1

Celkový počet Molex konektorov

2

2

2

 

Doporučená cena

Produkt

 

EUR

Ion 3 Gold 1000W White

 

159,99 €

Ion 3 Gold 1000W Black

 

159,99 €

Ion 3 Gold 850W Black

 

129,99 €

Ion 3 Gold 750W Black

 

119,99 €

Zdroj: TS, vlastné

Tagy Fractal Design
TOPlist