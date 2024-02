WHDproject.com, keď chcete vedieť aké bolo počasie v minulosti

WHDproject.com je nový projekt kladúci si za cieľ sprístupniť históriu počasia každému. Projekt v súčasnej verzii poskytuje údaje o histórii počasia počas posledných 50 rokov o všetkých mestách sveta s počtom obyvateľov vyšším než 25 tisíc. To je skoro 15 tisíc miest naprieč celou planétou. Aktuálne ukazuje teplotu vo výške 2 metre nad zemou, no čoskoro pribudnú ďalšie meteorologické parametre a rozsah dostupných údajov bude viac než 70 rokov (od roku 1950).



WHDproject.com je skratka odvodená z anglického názvu - Weather History Data project - a projekt je určený všetkým, ktorí sú zvedaví na to, aké bolo počasie v minulých dekádach. Napríklad v deň, keď sa narodili, či v deň ich svadby, resp. v minulých rokoch v letovisku, kam sa chystajú na dovolenku.



No projekt je zameraný aj na dátových vedcov, pre ich modely strojového učenia. Cieli na dátové potreby aktuálne prebiehajúcej AI revolúcie. Počasie s jeho vplyvmi na mnohé ekonomické a sociálne procesy na Zemi môže pomôcť spresniť predikcie strojového učenia. WHDproject.com si zároveň dáva za cieľ poskytnúť tieto údaje vo forme, v ktorej sa najľahšie implementujú do modelov strojového učenia.



Tak, ak chcete vedieť aké bolo počasie 11. mája 2002, dátume ktorý si mnohí pamätáme (viete?), tak zamierte na WHDproject.com

História počasia, príklad vývoja priebehu teploty, s hodinovým krokom v Bratislave v rokoch 2000 až 2002.

Zdroj: Tlačová správa whdproject.com