Deepcool AK620 G2 – s drevom to vyzerá prémiovejšie

Deepcool AK620 síce nie je žiadnou novinkou (na trhu je už od roku 2021), za to však verzia s dreveným horným krytom a posúvateľným uchytením už áno...Nečakajte teda nijak extrémny posun vo výkone, či úplne nový chladič... Zmeny sú minoritné a skôr dizajnové.
Deepcool AK620 - Balenie, špecifikácie
Deepcool patrí k tým výrobcom, ktorý si stále dajú záležať na kvalite balenia. AK620 sa v tomto smere náramne podobá napríklad na takú Noctua. V balení nájdete pastu, či skrutkovač, ktorý nebýva u chladičoch štandardom. Samotná krabica takmer kopíruje veľkosť chladiča – výšku a šírku nafúkli iba penové vaničky, ktoré chránia chladič Deepcool od poškodenia. Chladič dostanete na Intel LGA 1851/1700/1200/1151/1150/1155 a AM5/AM4.
Ak by sa Vám drevené kryty nepozdávali, môžete ich vymeniť za strieborné (osobne v tom nevidím zmysel :) )
