Fractal Design Pop 2 Air – skvelé chladenie GPU

Sériu Pop od Fractal Design sme u nás v redakcii ešte netestovali, tak som bol celkom zvedavý o čom je vlastne táto populárna séria od Fractal Design. Všeobecne je zameraná hlavne na chladenie (aspoň nová séria).
Pop 2 Air je navyše cenovo pomerne dostupná...Cena čiernej verzie so sklom je stanovená teste pod 100 Eur.
Fractal Design Pop 2 Air - Predstavenie, špecifikácie
Ak poznáte sériu Pop, prvé čo si uvedomíte je fakt, že Pop 2 Air už neponúka takú „osobnosť“ ako pôvodná verzia, kde ste mali na výber až z 9 farieb a dokonca farebného vnútra, čo bola celkom unikátna možnosť.
Pop 2 Air teda nabral viac konzervatívnejšiu cestu a na výber bude len z dvoch farieb – biela a čierna – za mňa je toto naozaj škoda.
Do skrinky je možné nainštalovať až 7 ventilátorov a z chladenia Pop 2 Air bude najviac benefitovať grafická karta, vďaka lepšiemu smerovaniu vzduchu od spodného ventilátora (deflektor pred spodným ventilátorom). Ako sa to prejaví na teplote GPU si ukážeme neskôr.
Špecifikácie
|
Materiál
|oceľ, plast, sklo
|
Základná doska
|
ATX, mATX, ITX
|
Pozície pre mechaniky/disky
|
1x HDD
2x SSD
|
Chladenie
|
Štandardne dodávané ventilátory:
3x 120mm vpredu
Voliteľné ventilátory:
3x 120mm vpredu
1x 120mm vzadu
3x 120mm hore
2x 140mm hore
|
Vodné chladenie - veľkosť radiátora
|
vpredu: -
hore: do 360mm
vzadu: 120mm
|
Maximálna výška CPU chladiča
|
170mm
|
Maximálna dĺžka GPU
|
416mm
|
Maximálna dĺžka zdroja
|
180mm
|
Počet PCI slotov
|7
|
Predný I/O panel
|
1x USB Type-A
1x USB Type-C
Power
1x Audio
1x Mic
|
Rozmery
|
462mm (výška)
215mm (šírka)
481mm (hĺbka)
|
Hmotnosť
|
7kg s plechovou bočnicou
7,4kg s presklenou bočnicou
|
Orientačná cena
|
Okolo 98 Eur
Pridať nový komentár