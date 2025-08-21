EN
DeepCool Assassin IV VC Elite – Vapor chamber technológia v praxi

Prvá verzia chladiča DeepCool Assassin IV bola uvedená na trh približne v polke roka 2023. Chladič, ktorý mal poraziť vtedajšie stálice ako Noctua NH-D15, či Cooler Master MA824 Stealth. Assassin IV sa ukázal ako veľký bojovník a vo výkone ale aj dizajne (áno individuálna vec) mu patrilo prvé miesto a porazil tak spomínané chladiče. Lenže prešli dva roky, Noctua predstavila novinku NH-D15 G2 a Assassin IV sa opäť musel uspokojiť s iným ako top miestom.

Do nekončiaceho boja hodil Deepcool ďalšiu zbraň s novou technológiou – Assassin IV Elite, ktorý vylepšuje chladiaci potenciál pomocou Vapor chamber technológie. Či tomu naozaj tak je, sa dozvieme čoskoro.


DeepCool Assassin IV VC Elite - Predstavenie, špecifikácie


Najväčím rozdielom medzi Assassin IV a Assassin IV VC Elite je základňa chladiča – klasický medený blok vystriedal Vapor chamber, ktorý by mal rýchlejšie odvádzať teplo do heatpipe trubíc. Vapor chamber si môžete predstaviť ako malú sieť plochých heatpipe trubíc, ktoré vedú teplo viacerými smermi (nie len hore a dole ako klasická heatpipe trubica) a tým sa o niečo zvyšuje efektivita prenosu tepla do pasívu, ktorý je teda aktívne chladený ventilátormi.

 

Vapor chamber nevidíme u viacerých chladičov aj z toho dôvodu, že táto technológia je na výrobu zložitejšia ako medený blok alebo blok s heatpipe trubicami.

Zmenou prešla pätica, ktorá je teraz z masívnejšieho kovu a lepšie rozkladá celkovú váhu chladiča na dosku. Deepcool začal pribaľovať niečo, čo na prvý pohľad vyzerá ako guma – ide však o roztieradlo pasty.

 

Špecifikácie

Rozmer CPU bloku

86x75mm

Materiál CPU bloku

meď

Otáčky pumpy

800 - 2800RPM (+/- 10%)

3500RPM keď dosiahne kvapalina

>60 stupňov Celzia

Životnosť pumpy

-

Rozmery radiátora

277x120x38mm

Materiál radiátora

hliník

Dĺžka hadice

400mm

Materiál hadíc

guma, nylon

Rozmery ventilátora

140x140x25mm

Hlučnosť ventilátora

max 34.1 dBA

Maximálny prietok vzduchu ventilátora

104 CFM = 177 m3/h

Statický tlak ventilátora

2.38 mm/H2O

Otáčky ventilátora

500-1700 RPM

Konektor ventilátora

4pin PWM

Maximálne TDP

-

Kompatibilita

Intel

LGA 1200, 115X, 1366

2011, 2011-3, 2066

AMD

AM2, AM2+, AM3, AM3+

AM4, FM1, FM2, FM2+, TR4
