Deepcool CG530U 4F – skvelá skrinka s krkolomným názvom...

Deepcool CG530U 4F - Predstavenie, špecifikácie
Začnem rovno s názvom, pretože to je prvé, čo vám „udrie“ do očí..CG530U 4F – akože naozaj?:) Viem si predstaviť debatu s kamošmi...
O: Čo to máš za skrinku?
Odp: Nejakú Deepcool
O: Akú?
Odp: CG volačo, ale má zahnuté sklo...
Sranda bokom ale je to tak...Skrinka je vo finále fakt dobrá so skvelou cenou, ale ten názov si proste nezapamätáte...
Čo teda skrinka s takýmto krkolomným názvom prináša?
- Zahnuté sklo
- 4 ventilátory v balení (3x reverse blade, umiestnené na boku)
- Možnosť použiť CPU chladiče o výške do 160mm
- Radiátor vodného chladenia max: 360mm vpredu, 360mm v spodnej časti, 280mm bok
Cena? Popravde som milo prekvapený, že Deepcool stanovil cenu tejto skrinky len na 89,9 Eur. Ak by ju stanovili nad 100 Eur, bol by som s tým ok.
Veľmi lacne pôsobiaca ochrana skla - ohnutá pena... Snáď to takto mali len novínárske kúsky
Špecifikácie
|
Materiál
|oceľ, plast, sklo
|
Základná doska
|
ITX, M-ATX, ATX, ATX zadné konektory, M-ATX zadné konektory
|
Pozície pre mechaniky/disky
|
2x HDD
3x SSD
|
Chladenie
|
Štandardne dodávané ventilátory:
3x 120mm bočné
1x 120mm vzadu
Voliteľné ventilátory:
3x 120mm hore
2x 140mm hore
3x 120mm dole (2x 120mm v prípade košu na HDD, SSD)
2x 140mm bočné
|
Vodné chladenie - veľkosť radiátora
|
hore: 120/140/240/280/360mm
bok: 120/140/240/280mm
spodná časť: 120/240/360mm
|
Maximálna výška CPU chladiča
|
160mm
|
Maximálna dĺžka GPU
|
410mm
|
Maximálna dĺžka zdroja
|
210mm
|
Počet PCI slotov
|7
|
Predný I/O panel
|
2x USB 3.0
1x Type C
1x mikrofón, 1x slúchadlá
Zapnutie PC
LED
|
Rozmery
|
380mm (výška)
285mm (šírka)
475mm (dĺžka)
|
Hmotnosť
|
7,3kg
|
Orientačná cena
|
89,99 Eur
