Jiushark JF13K Diamond – veľmi milé prekvapenie z číny 

Predpokladám, že o Jiushark JF13K Diamond ste už asi počuli. Pár mesiacov dozadu sa tento chladič resp. správa o ňom, objavila na každom väčšom webe. Chladič, ktorý až príliš pripomína starší Coolermaster GeminII. Ide o top down chladič s dvoma 120mm ventilátormi vedľa seba. Dostať sa k chladiču cez výrobcu sa nepodarilo ani po pár mesiacoch a keďže moja zvedavosť zvíťazila, JF13K som si objednal s Aliexpress. Tento chladič som proste musel otestovať.

Jiushark JF13K Diamond - predstavenie, špecifikácie

JF13K Diamond je teda top down chladič so 6 heatpipe trubicami a o chladenie sa starajú dva 120mm ventilátory s hrúbkou 15mm. Chladič je primárne určený do skriniek s výškovým obmedzeným v skrinke. Výška chladiča je len xxxx mm, s ventilátormi xxxx mm. Ventilátory je samozrejme možné vymeniť aj za klasické 25mm hrubé ventilátory, ktoré zvýšia účinok chladenia. V balení však nenájdete skrutky pre takýto typ ventilátorov, čo je škoda. Takže ak by ste chceli meniť ventilátory, musíte si zohnať skrutky správnej dĺžky aj hrúbky.

Balenie chladiča je malé a minimalistické ale nájdete tu všetko čo potrebujete na montáž chladiča pre Intel aj AMD. Niektoré zahraničné weby písali, že pre AMD platformu ma Jiushark vlastnú päticu ale nič také, chladič sa montuje klasicky do AMD backplatu. Možno prvé verzie boli takto robené ale nemyslím si, že by Juishark robil nejaký update chladiča, takže skôr išlo o mylné informácie.

Špecifikácie