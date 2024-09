Logitech klávesnice

Dnes mi domov dorazil zaujímavý balíček Logitech klávesníc, ktorý obsahoval rovno 5 klávesníc...Presný zoznam je nasledovný: MX Keys Mini for Mac, MX mechanical, Pop Keys mechanical, Multi Device K380 a Keys to Go 2. Ide o mix mechanických a „normálnych“ resp. membránových klávesníc, dokonca sa do balíka dostala aj klávesnica pre iPad...

Recenziu vezmem ako celok a porovnáme jednotlivé modely navzájom – spracovanie, funkcie a meranie hlučnosti jednotlivých klávesníc.

MX Keys Mini

Začnime najprv s MX Keys Mini a ako sa s takto malou klávesnicou vlastne pracuje. V prvom rade si treba uvedomiť, že klávesnica je naozaj malá a v podstate dosahuje šírku klávesnice na Macbook Air. Tým pádom sú tlačidlá stlačené k sebe a tu prichádza prvá výzva a to nerobiť príliš časté preklepy. Mne osobne trvalo približne 2 týždne pokým som zvládol prechod medzi 2 klávesnicami (Macbook vs MX keys Mini). Asi najväčším mínusom klávesnice je fakt, že sa nedá nijak nastaviť výška sklonu a musíte akceptovať náklon od výroby, vďaka pevným nožičkám. Hlavný rozdiel oproti pôvodnej verzii klávesnice MX Keys je absencia numerickej časti. Popravde pri bežnej práci toto nebude nijak extra vnímať, ak však strávite veľa času nad tabuľkami v Exceli alebo Numbers, bude toto pre vás citeľné.

Výdrž batérie u MX Keys Mini a má dve strany mince. Ak si necháte zapnuté podsvietenie (zapína sa samo pri pohybe rukou nad klávesnicou, aj keď nie vždy) batéria vydrží okolo 9-11 dní. Ak ho však nepotrebujete a vypnete ho, výdrž by mala byť až 5 mesiacov.

Gaming?

Skúšal som ale MX Keys Mini mi na hranie príliš nesedela, hlavne kvôli krátkemu chodu kláves. Hlučnosť klávesnice je na úrovni 35,2 dBA a ide o pomerne tichú klávesnicu.

Cena klávesnice: 119 Eur

Plusy Mínusy Výdrž batérie Nie je možné nastaviť sklon Nízka hlučnosť Osvetlenie nie vždy fungovalo

MX Mechanical Mini

Táto klávesnica je univerzálna pre Mac aj Win a tým, že je univerzálna, nájdeme tu tlačidlá pre obe platformy (Home, End, Page Up, Page down, Del). Rozmerovo sú tieto dve klávesnice veľmi podobné, MX mechanical je o niečo širšia kvôli Win tlačidlám na pravej strane. Oproti MX Keys Mini sú tu dva najväčšie rozdiely – názov napovedá, že má klávesnica mechanické spínače (na test prišla klávesnica s Tactical Quiet spínačmi), druhým veľkým rozdielom sú nastaviteľné nožičky resp. nožičky viete sklopiť alebo vyklopiť – sklon je teda možné nastaviť len v jednej úrovni ale písanie je aj takto oveľa komfortnejšie. Jediné chyby pri písaní, ktoré som robil, bolo stláčanie Win tlačidiel aj to z dôvodu, že som prechádzal na túto klávesnicu po MX keys Mini. Po pár dňoch sa chyby minimalizovali.

Rovnako ako MX Keys Mini aj MX Mechanical má podsvietenie, ktoré sa aktivuje ak dáte ruku nad klávesy. Musím povedať, že u tejto klávesnice to fungovalo lepšie ako u predošle testovanej klávesnice.

MX Mechanical Mini sa predáva s troma rôznymi switchami – Tactical Quiet, Clicky a Linear. Výdrž batérie je veľmi dobrá – s podsvietením dosahuje podľa výrobcu 15dní, bez podsvietenia až 10 mesiacov. Pri mojom teste som klávesnicu nemusel nabíjať – MX Mechanical Mini som používal počas práce približne 2 týždne aj s podsvietením. Tu by som teda veril Logitech, čo sa týka výdrže batérie.

Klávesnica je kvôli mechanickým switchom rozhodne hlučnejšia ako MX Keys Mini a hlučnosť dosiahla úroveň 47 dBA. Cena je popravde vyššia ako by mala byť a silnou konkurenciou pre túto klávesnicu sú napríklad novinky: Keychron K2 HE, Nuphy Air 75, ktoré stoja dokonca o niečo menej...

Cena: 159,99 Eur

Plusy Mínusy Výdrž batérie Vyššia cena 3 rôzne switche Spracovanie Nastavenie sklonu

Pop Keys mechanical

Dizajn klávesnice je perfektný a ten kto má rád retro dizajn bude z Pop Keys nadšený. Ak navyše používate často emoji, bude táto klávesnica s custom emoji klávesmi pre vás ako stvorená (v balení nájdete ďalšie 4 náhradné klávesy). Po dizajnovej stránke je táto klávesnica „osobnosť“ a s piatimi farebnými kombináciami si rozhodne nájde svojich fanúšikov ale nemyslím si, že je táto klávesnica pre každého.

Mne osobne vadili guľaté klávesy – ani nie tak tvar ako kombinácia tvaru a hlbokej medzery medzi klávesmi. Pri písaní sa mi pomerne často stávalo, že mi prst padol trocha do medzery medzi klávesmi a tým pádom som prstom šuchol aj o druhý kláves. Tu mi hlava viackrát povedala, že som stlačil asi oba klávesy naraz.

Ak by sa vám táto klávesnica pozdávala (a pevne verím, že osloví dosť veľa ľudí) odporúčal by som vám ju najprv niekde vyskúšať aby ste s ňou nemali podobný problém ako ja.

Na klávesnici sa nedajú nastaviť nožičky – sklon klávesnice je tak pevne nastavený, čo je popravde škoda, hlavne pri cene 109 Eur. Osobne som si na písanie na tejto klávesnici zvykal pomerne dlho. Pri teste hlučnosti dopadla táto klávesnica najhoršie a išlo tak o najhlučnejšiu klávesnicu s finálnym číslo 51 dBA.

Cena: 109 Eur

Plusy Mínusy Dizajn Nie je možné nastaviť sklon Pomerne hlučné klávesy Klávesnica nie je pre každého

Multi device K380

Logitech Multi device K380 stojí približne 50 Eur a ide o najlacnejšia klávesnicu v teste. Zároveň z klasických klávesníc, ktoré prišli na test to bola takmer najtichšia, dokonca tichšia ako MX Keys Mini. Klávesnica nemá žiaden náklon resp. nastaviteľné nožičky, čo aspoň pre mňa malo za následok pomerne nekomfortné písanie (guľaté podložky v rohoch mierne zdvihnú klávesnicu od stola). Na druhej strane však klávesnicu veľmi ľahko zbalíte a viete použiť takmer hocikde a hlavne s hocijakým zariadením, ktoré podporuje BT a externé klávesnice.

Logitech ponúka klávesnicu v dvoch farebných prevedeniach: levandulovo citrónová a piesková. Hlučnosť klávesnice bola 31,9 dBA.

Cena: 49,99 Eur

Plusy Mínusy Cena Nízky sklon Kompaktná veľkosť

Keys to go 2 for iPad

Zmysel tejto klávesnice chápem, ide o maximálne prenosné a ľahké zariadenie, ktorého cieľovkou sú primárne iPady a maximálne tak telefóny. Tým, že je zariadenie mierené na tento segment, neočakávajte extra komfort resp. nastavenie sklonu.

Musím uznať, že ide o jednu z najprenosnejších klávesníc ale popravde písať na nej bolo pre mňa utrpením. Extrémne malý chod kláves mi robil najviac problémov – ako keby som ani nemal feedback o tom, či píšem alebo nie a popravde som si na túto klávesnicu nakoniec ani nezvykol.

Celkovo je však klávesnica dobre spravená, čo sa týka použitých materiálov a za toto má Logitech rozhodne plus. V teste hlučnosti išlo o najtichšiu klávesnicu s výsledkom: 29,6 dBA. Cena je pomerne vysoká a Logitech si cení svoju novú klávesnicu na 89,99 Eur. Ak píšete na iPade často, klávesnica bude mať zmysel ak nie, 90 Eur sa dá použiť niekde inde.

Plusy Mínusy Prenosnosť Extrémne malý chod kláves Cena Veľmi nízka hlučnosť

Logitech aj týmito klávesnicami dokázal, že vie ako na to a kúpou klávesnice od nich, nespravíte určite chybu...