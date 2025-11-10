MG Cyberster - keď okolo seba spôsobíte rozruch ako futbalová hviezda

Keď som sa bavil s majiteľom Autoprofit Galanta o tom, že by som rád otestoval MG Cyberster, ktorý majú na predajni, milo ma prekvapil jeho prístup. Aj keď bol Cyberster nachystaný na zazimovanie (v zime nebudú na ňom ponúkať jazdy) a jedná sa o ich vlastný kus na predaj, ostal som milo zaskočený, že kvôli mne ho vytiahli z garáže a navyše som s ním mohol jazdiť nasledujúce 4 dni bez nejakého väčšieho obmedzenia čo sa týkalo kilometrov. Posledné slnečné dni v Októbri boli na to ako stvorené...
Keď odchádzate z predajne s nasledovným: „Prídite si po auto štvrtok ráno, dajte nám naňho pozor a užite si to :)„ hneď sa tešíte na test oveľa viac.
Mimochodom, Cybester je stále na predaj. Kľudne navštívte stránky Autoprofit Galanta.
PS: O túto reklamu ma Autoprofit nijak nepožiadal. Za ich skvelý prístup, si toto však zaslúžia ako malé poďakovanie.
Dizajn
Cyberster vyzerá skvelo, nech sa na neho pozriete z akéhokoľvek uhla. Ide o taký unikát na našich cestách, že si ma v jeden deň zastavili policajti, aby sa na auto spýtali a pozreli si ho z bližšia.
Ľudia na mňa trúbili a mávali, ukazovali na autom prstom, či sa ochotne a niekedy nebezpečne vo svojom aute, za Cybersterom otáčali v rýchlostiach nad 90km/h. Konverzácie s ľuďmi na parkovisku boli samozrejmosťou a krídlové dvere tomu pomohli asi najviac :)
Nejde však len o krídlové dvere... Dizajn je subjektívna vec ale dovolím si tvrdiť, že MG Cyberster sa naozaj vydaril. Nízka nábehová hrana prednej časti ukončená športovou zadnou časťou, celkovo pôsobí vydarene a dovolím si tvrdiť, že atakuje vody Porsche, či Maserati.
Ako býva zvykom u cabrio autách, vo vnútri je kvôli plátenej streche zvýšený hluk od prúdiaceho vzduchu. Do rýchlosti približne 90-100 km/h to nie je však nič hrozné a časom si to ani neuvedomíte. MG na festivale rýchlosti Goodwoode, predstavilo Cyberster Coupe s pevnou strechou - za dizajnom stojí slovák Jozef Kabaň.
Bolo veľmi príjemné vidieť, že MG Cyberster dokázal na tvárach ľudí vyčarovať úsmev, čo sa mi doteraz nestalo ešte u žiadneho auta. Keď si vezmeme do úvahy, že toto je jediné elektrické Cabrio na našich cestách takéhoto typu (Fiat 500e je síce tiež cabrio ale ani veľkosťou, ani výkonom a ani dojazdom sa Cyberster nevyrovná) a jedno z mála v EU, o pozornosť budete mať postarané.
Konkurenta mu robí len Maserati GranCabrio Folgore, ktoré stojí viac než 3x toľko...
Stanko
Konecne ste sa vratili k testom EV! Som rad ze si mozem precitat recenziu z pohladu bezneho cloveka a nie autoveho fanatika…