Staviame zostavu s Fractal Design

V redakcii sa nám nazbieralo zopár komponentov a keď som si ich začal postupne dávať na kôpku, v očiach som mal hneď skvelú, bielo-čiernu zostavu...
Celé to začalo zdrojom, novinkou z dielne Fractal Design - Ion 3 GOLD 1000W
Ion 3 Gold je dostupný vo výkone 750,850 a 1000W
Ion 3 Gold spĺňa najnovší štandard ATX12V 3.1 a zároveň podporuje komponenty s natívnou konektivitou PCIe Gen 5 (12V‑2×6)
Na chladenie komponentov využíva zdroj 140mm ventilátor Momentum s FDB ložiskom a voliteľným režimom Zero‑RPM - pri nízkej záťaži sa ventilátor netočí. Zdroj má certifikáciu 80 PLUS Gold, prémiové japonské kondenzátory s teplotnou odolnosťou 105 °C.
a pokračovalo skrinkou Meshify 3XL, ktorá je rovnako biela ako samotný zdroj.
V testovacej zostave sa zase "povaľuje" biela RX 7700 XT 12GB od Sapphire. Základná doska je zase čierno biela...Puzzle začalo do seba pekne zapadať :)
Celú zostavu doplnia RAMky s bielym podsvietením a čiastočne čiernu dosku doplní zase AIO chladič LQ360 z dielne Deepcool.
Skladať zostavu do Meshify 3XL je takmer až relaxačná vec. Ak ste čítali moju recenziu, tak viete, že skrinka ponúka dostatok miesta na to, aby zloženie išlo bez jediného problému.
Napriek tomu, že som použil štandartné komponenty, miesta tu je stále na rozdávanie.
Biele káble zdroja Fractal Design Ion 1000W dobre dopĺňajú celú zostavu a ani nemusíte rozmýšľať, že by ste ich menili za iné...
Approved by Fredo :)
Zostava pôsobí veľmi čisto...
V takomto zložení, sa dá vyhrať s RGB podsvietením - na fotke majú zapnuté osvetlenie len predné ventilátory a CPU blok (ventilátory na AiO chladiči ostali vypnuté, rovnako ako samotný LCD displej na chladiči)
Zapnutý LCD displej na chladiči Deepcool LQ360 pôsoní naozaj moderne a dokáže zobraziť viacero údajov o CPU - primárne teplotu a vyťaženie CPU
Podsvietenie Deepcool LQ360 je matné a nijak zbytočne nekričí...
Celkovo vyzerá takáto zostava veľmi elegantne, samozrejme krajšia - celo biela doska, by sem pasovala oveľa lepšie ale to už by bolo treba vymeniť aj AiO chladič. Teploty CPU, či GPU boli na skvelých hodnotách aj bez ďalších ventilátorov - na chladenie slúžili len predné ventilátory.
A keď som už začal tým zdrojom od Fractal Design, tak to celé s ním aj ukončím :) V zostave som samozrejme používal semipasívny mód - pri bežnej práci sa ventilátor na zdroji ani nezapínal (aspoň vtedy keď som priebežne sledoval jeho správanie). Pri väčšej záťaži samozrejme ventilátor nabehol ale popri iných ventilátoroch v zostave ho nebolo ani počuť. Keď som odpojil predné a zastavil ventilátory na GPU, bolo počuť jemný prietok vzduchu ale hlukom ani ničím podobným by som to nenazval.