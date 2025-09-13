Albánsko má prvú AI ministerku

Albánsko sa tento týždeň dostalo do pozornosti medzinárodných médií po oznámení premiéra Ediho Ramu, že do vládneho tímu pribudne netradičný „člen kabinetu“. Nepôjde o politika či odborníka z praxe, ale o virtuálnu asistentku vytvorenú umelou inteligenciou. Program s názvom Diella má podľa vlády zohrať kľúčovú úlohu v monitorovaní verejných tendrov, teda oblasti, ktorá dlhodobo patrí k najzraniteľnejším miestam albánskej politiky. Na tému upozornil portál Gizmodo.
Podľa premiéra ide o „prvú digitálne vytvorenú členku vlády“, ktorej úlohou nebude nič menšie než dohliadať na transparentnosť v štátnych zákazkách. Diella, čo v albánčine znamená „Slnko“, už od začiatku roka funguje ako poradný nástroj pre obyvateľov na platforme e-Albania, ktorá sprístupňuje viacero úradných služieb online. Kým doteraz pomáhala občanom napríklad pri vypĺňaní formulárov, po novom bude hodnotiť ponuky firiem a navrhovať tie najvýhodnejšie riešenia.
Korupcia je v Albánsku mimoriadne horúcou témou. Európska únia opakovane upozorňuje, že práve nedostatok dôvery v nezávislosť súdnictva a netransparentnosť obstarávaní brzdia krajinu na ceste k členstvu. Vláda síce spustila sériu reforiem a podarilo sa jej odvolať viaceré skorumpované autority, no medzinárodná kritika pretrváva. Nasadenie umelej inteligencie má byť dôkazom, že Tirana je pripravená hľadať aj netradičné riešenia.
Otázky však zostávajú otvorené. Experti na etiku a technológie varujú, že žiadny algoritmus nie je automaticky nestranný. Umelá inteligencia pracuje s dátami, ktoré môžu byť skreslené, a tak hrozí, že rozhodnutia budú odrážať skôr nastavenie systému než skutočnú objektívnosť. Skeptici vidia riziko aj v závislosti od zahraničných technologických gigantov, ktorí stoja za platformou.
Aj napriek pochybnostiam sa Albánsko ocitlo v centre pozornosti. Nasadiť AI priamo do štruktúr vlády je vo svete bezprecedentný krok. Či sa Diella stane symbolom boja proti korupcii alebo len marketingovým ťahom, ukážu až nasledujúce mesiace.
