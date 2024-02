Bude mať mobilná divízia Xiaomi nového riaditeľa?

Zakladateľ mobilného giganta chce viesť novú rastúcu divíziu svojej spoločnosti.

Generálny riaditeľ čínskej spoločnosti Xiaomi - Lei Jun mal oznámiť, že plánuje vykonať reštrukturalizáciu vedenia. To neznamená nič iné ako to, že CEO technologického giganta má v pláne zamerať sa na postupne rastúci elektromobilový priemysel. Výrobca smartfónov už usilovne pracuje na sériovej produkcii prvého elektromobilu - Xiaomi SU7. Kto ale bude viesť mobilnú divíziu čínskej úspešnej značky? Jun mal vymenovať predsedu rady - Liu Weibinga. Nový riaditeľ mobilnej divízie by mal taktiež viesť uvádzanie nových smartfónov a už sa aj objavili úvahy, že by sme ho mali uvidieť počas predstavenia smartfónu Xiaomi 14 Ultra. Tento smartfón má byť novou vlajkovou loďou spoločnosti pre tento rok.

Toto rozhodnutie generálneho riaditeľa spoločnosti Xiaomi - Lei Juna značí to, že verí v úspešnosť značky aj na poli elektromobilov, nakoľko sa javí ako veľmi lukratívny. Každopádne bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa bude technologickému gigantovi dariť na poli so smartfónmi, teda či nový riaditeľ divízie prinesie nový vietor do tohto segmentu a ako ho bude viesť. Nemenej zaujímavé bude aj to, ako sa bude dariť nováčikovi v automobilovom priemysle, nakoľko konkurencia je pomerne silná, či už na domácom trhu a nehovoriac o globálnom. Existuje totiž veľa "mladých" výrobcov, ale aj roky zabehnuté spoločnosti, ktoré už majú bohaté skúsenosti.

Zdroj: Gizchina,