Čína sa chce sústrediť na výrobu humanoidných robotov vybavených AI!

Skončí ľudstvo tak ako popisuje niekoľko sci-fi príbehov?

Sci-fi príbehy nás vo väčšine varujú pred umelou inteligenciou a humanoidnými robotmi. Za mňa osobne je v tomto najbližšie asi seriál Battlestar Galactica, nehovoriac o mnohých morálnych, existenčných a filozofických otázkach. Tak isto aj v realite vidíme vedcov, ktorí vystríhajú pred neuváženými krokmi a v podstate môžeme parafrázovať jedno veľmi známe porekadlo - "robot je dobrý sluha, ale zlý pán". Bude len a len na nás, ako to dopadne.

Technologicky vyspelé krajiny sa predháňajú v tom, ktorá dosiahne prvenstvo v rôznych kategóriách. Sú to napríklad vyspelost umelej inteligencie, inteligentnejšie zbrane, roboty, či lepšie čipy a podobne. Súboj je viditeľný hlavne medzi dvoma veľmocami - Spojenými štátmi americkými a Čínskou ľudovou repubikou. Pri Číne ešte ostaneme, pretože Ministerstvo priemyslu a informačných technológii (MIIT) zverejnilo správu, podľa ktorej plánuje investovať nemalé finančné prostriedky do robotizácie. To znamená, že vláda sa chystá investovať do univerzít, ale aj do súkromných spoločností kvôli vývoju a výrobe čo najpokročilejších robotov.

Plán čínskej vlády je veľmi ambiciózny, nakoľko má podľa správy dôjsť k masovej produkcii robotov už počas roku 2025. Čína od tejto masovej investície očakáva rýchly pokrok a hneď niekoľko vedeckých prelomových objavov, akými sú napríklad snímanie okolitého prostredia, interakcie medzi strojmi, ale aj riadenie pohybu. Oznámenie vlády vyvolalo medzi investormi pozitívnu reakciu, ktorí neváhali investovať do čínskych spoločností zaoberajúcich sa robotikou.

To, že to Čína myslí s robotikou vážne, hovorí aj tamojšia start-upová firma - Fourier Intelligence, ktorá predstavila svojho robota - GR-1 na tohtoročnej konferencii World Artificial Intelligence Conference (WAIC).

Zdroj: Techspot,