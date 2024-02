EÚ varuje Muska pred šírením dezinformácií na jeho sociálnej sieti X

Nový vojenský konflikt dal možnosť vzniknúť novým dezinformáciám a konšpiráciám, ktorým sa darí hlavne na sociálnej sieti X.

Svetom sa postupne rozmáhajú nové vojenské konflikty. Tentokrát sa konflikt rozpútal medzi Hamasom a Izraelom. Ako každá vojna, aj tejto pomáhajú v šírení propagandy rôzne informácie, ale aj hoaxy, konšpiračné teórie a dezinformácie. Najviac sa šíreniu dezinformácií darí na sociálnych sieťach, ktoré bývajú podporované algoritmami. Prevádzkovatelia sietí sa síce snažia priebežne modifikovať svoje algoritmy, aby zabránili šíreniu hoaxov, no boj s nimi je stále náročný.

Sociálna sieť X (Twitter) sa stala známa tým, že po odkúpení Elonom Muskom sa stala pomerne benevolentná v šírení rôznych správ. To bol zároveň aj jeden z Muskových cieľov, teda dopriať používateľom väčšiu slobodu slova, aj keď v prípade majiteľa to až tak úplne neplatí (keďže kritika na jeho adresu býva v niektorých prípadoch "potlačená"). Vďaka uvoľneným mravom sa začalo dariť šíriteľom dezinformácií a to sa nepáči napríklad Európskej únii. Preto sa rozhodol najvyšší predstaviteľ únie napísať Muskovi list s varovaním pred šírením dezinformácií.

Musk mal onedlho na svojom účte zverejniť príspevok, v ktorom píše: "Jeho zásadou je mať všetko transparetné a open-source, čo je prístup, ktorý podporuje EÚ". Dodal, aby bol uvedený zoznam porušení. Následne bol eurokomisárom - Thierry Bretonom zverejnený zoznam obsahujúci viac ako 500 porušení, ktoré sa nachádzajú na sociálnej sieti X. Tá sa nakoniec zaviazala, že bude aktívne pracovať na zmenách, ktoré upravia zobrazovanie obsahu.

Zdroj: Engadget,