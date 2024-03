Florida schválila kontroverzný zákon týkajúci sa sociálnych sietí!

Deti mladšie ako 14 rokov sa na sociálne siete nedostanú.

V Spojených štátoch amerických sa okrem fenoménu UFO často "prepierajú" aj sociálne siete. Na celoštátnej úrovni je to hlavne TikTok, lokálne to je už samotný prístup k sociálnym sieťam, vďaka čomu už vzniklo niekoľko pomerne kontroverzných rozhodnutí politikov. Niektoré štáty sa rozhodli kontrolovať vek používateľov pre prístup k webovým stránkam s porno obsahom. Aby návštevník stránky mohol pristupovať k tomuto obsahu, musí sa preukázať občianskym preukazom a vek má overovať správca webu. To sa však prevádzkovateľom explicitných stránok nepáčilo a rozhodli sa stiahnuť z niektorých štátov v USA, ako napríklad Utah.

S novým zákonom HB3 prišiel floridský republikánsky guvernér - Ron DeSantis, spolu so svojim tímom. Podľa schváleného zákona musia prevádzkovatelia sociálnych sietí odstrániť profily detí mladších ako 14 rokov. Zákon deťom priamo zakazuje používať sociálne siete. Za neodstránenie takéhoto účtu hrozí sieti pokuta vo výške 10 000 dolárov (približne 9 217 eur). Maximálna pokuta môže dosiahnuť hodnotu až 50 000 (cca. 46 095) dolárov za každý prípad nevyhovenia zákonu. Vo veku 14 až 15 rokov môže byť vytvorený účet na sieťach, ale len so súhlasom rodiča, prípadne opatrovníka.

Zákon vstupuje do platnosti už 1. januára 2025. Stihli sa už voči nemu ohradiť prevádzkovatelia sociálnych sietí, ktorý tento krok nazývajú ako "ID pre internet". To sa dá zjednodušene preložiť ako koniec anonymizácie, aj keď v prípade sociálnych sietí ten koniec prišiel s ich nástupom. Dá sa predpokladať, že sa spoločnosti rozhodnú napadnúť zákon na súde. Treba však dodať, že HB3 prešiel už "zmiernením", keďže pôvodné znenie zákona nedovoľovalo vstup na siete deťom mladším ako 14 rokov ani so súhlasom rodiča/opatrovníka.

